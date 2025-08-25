『ふたりソロキャンプ』第8話 師匠・厳から道具のレクチャーをうける
7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。第8話のあらすじと先行カットが公開された。
『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切られる形で、ふたりでソロキャンプをすることになる物語。
このたび、8月28日（木）放送の第8話「喝！道具は正しく使え」のあらすじと先行カットが公開された。
＜第8話：喝！道具は正しく使え あらすじ＞
久しぶりのふたりソロキャンプ。雫は新しく買ったザックを背負って現地に入るが、厳から「なってな〜い！」といきなりダメ出しを食らう。そこから、師匠・厳のレクチャーが始まる。正しいショルダーベルトの締め方、リフトストラップの調整、荷物の詰め方＝ ”パッキング” を教えていく。雫は、そんな厳とのキャンプを楽しみつつ、夜は得意の料理で、辛うま中華を振る舞う。
