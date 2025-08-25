「日本サッカーを強くしたい」「経営面でも貢献を」STVVの取締役にジャパネット社長が就任！日本人７選手在籍でベルギー１部首位
ベルギー１部シント＝トロイデン（STVV）が８月25日、株式会社ジャパネットホールディングス代表取締役社長兼CEOである郄田旭人氏の取締役就任を発表した。
立石敬之氏がCEOを務めるSTVVには、谷口彰悟、伊藤涼太郎、小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、松澤海斗、後藤啓介の日本人７選手が在籍。昨季はかろうじて１部に残留する苦しいシーズンを送ったが、今季は開幕５戦を消化して４勝１分だ。勝点13で昨季王者のユニオン・サン＝ジロワーズを抑えて堂々の首位に立っている。
そんな絶好調のチームに加わる郄田旭人氏は、次のようなコメントを寄せた。
「私は日本で通信販売の会社を経営しており、2017年より地元長崎のプロサッカークラブ『V・ファーレン長崎』の経営にも携わってまいりました。日本サッカーを強くしたいという想いから、海外チームへの出資を検討し始めました。シント＝トロイデンVVには3度ほど足を運びましたが、ベルギーリーグの魅力や、立石様のシント＝トロイデンVVを強くしたいという情熱に深く共感しており、今回の参加に至ったことを大変嬉しく思っております。
そしてサッカーだけではなく、経営面でも貢献していきたいと考えております。私どもは日本で旅行事業を展開しており、多くの人々がシント＝トロイデンVVへサッカー観戦に訪れることができる環境を整えるなど、チームがより魅力的で強くなるために尽力していきたいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
