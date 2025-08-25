¥Á¥§¥´¥·¥à¡ß¥³¥¸¥³¥¸½é¥³¥é¥Ü¡ªÃÓÂÞ±Ø¤Ë12Æü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡¢¤ª¼é¤ê¥«¡¼¥É¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤òÈ¯Çä
¡Ú²èÁü¡ÛÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¡×¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤«¤éJRÃÓÂÞ±ØÆî²þ»¥Á°¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Î¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤æ¤ë¤«¤ï¡É¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÉô¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ËÂ¤°¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÎZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¡×¡£2020Ç¯¤Ë´Ú¹ñºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Á¥§¥´¥·¥à¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¿§¤â·Á¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¡È¥´¥·¥à¤Á¤ã¤ó¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÂç¿Í¤â¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ÞÃß¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¥®¥ã¥°¤¬¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê2¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡£¡Ö¤¤ß¤Ï¤¤ß¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤ï¤¿¤·¤À¤è¡×¡Ö°ã¤¦Ã¯¤«¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ËÈè¤ì¤¿¿´¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ª¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¢£¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¡ß¥³¥¸¥³¥¸¤ª¼é¤ê¥«¡¼¥É¡×(³Æ220±ß)
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÌÜ¶Ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Á¥§¥´¥·¥à¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¦¤ª¼é¤ê¥«¡¼¥É¤Î¥³¥é¥ÜÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¥³¥¸¥³¥¸¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¥´¥·¥à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤ï¤¿¤·¤À¤è¤ª¼é¤ê¡×¤ä¡¢¤ªÃã¤òÊ¨¤«¤·¤¿¤ä¤«¤ó·¯¤È¤½¤Î¤ªÃã¤ò°û¤à¤¦¤µ¥´¥·¥à¤¬ÊÂ¤ó¤À¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¤À¤Á¤ª¼é¤ê¡×¤Ê¤ÉÁ´5¼ïÎà¡£¤ªºâÉÛ¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¢£¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¡ß¥³¥¸¥³¥¸¥³¥é¥Ü ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×(³Æ2530±ß)
¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥àÉ÷¥¿¥Ã¥Á¤Î¥³¥¸¥³¥¸¡×¤È¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¤¦¤µ¥´¥·¥à¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¤Ï¡¢¤¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿Æ·¤È¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Í§Ã£¤È¤ª¤½¤í¤¤¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë³«ºÅ¾ì½ê¤ÏJRÃÓÂÞ±ØÆî²þ»¥Á°¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤«¤é9·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Î12Æü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËËº¤ì¤º¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¡Á21»þ(ºÇ½ªÆü¤Î¤ß19»þ30Ê¬¤Þ¤Ç)¤Ç¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥àÅù¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¥Á¥§¥´¥·¥à¤È¥³¥¸¥³¥¸¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)choigosim
(C)¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³