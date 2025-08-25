30歳妻の出産後、40歳夫から「別の家の匂い」が…夫の謎行動が産後うつを招いたのか

男性育休が過去最大でも「産後うつ」は…

2025年4月、4カ月の赤ちゃんを抱いた38歳の母親がが埼玉県で保護され、その後自身のこども殺害の疑いでその女性が逮捕された。女性は書き置きを残して家を出ており、夫の通報で捜索されていた。その女性は産後うつだったという。

こども家庭庁の「こども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第20次報告）」によれば、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに子どもが虐待によって死亡した痛ましい事例の44％が0歳児、3歳児未満が60.6％に及ぶという。一方で、一般社団法人・いのち支える自殺対策推進センターは妊娠中や出産後1年以内に自殺した女性は2022〜2024年の3年間で、少なくとも計162人に上るとの分析結果を発表している。

ではそうした産後うつのためにどのような対策が取られているのか。2025年7月29日には、厚生労働省は『雇用均等基本調査』（2024年度）を発表した。これは、女性管理職の割合や、育児休業取得率などの実態を把握する調査でもある。注目されたのは、企業で働く男性の育児休業の取得率が40.5％と、前の年度より10ポイント以上増え、過去最高になったことだ。つまり、男性が育児に参加するようになってきてはいるが、産後うつの問題は消えていないのだ。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「子供が生まれることで、家族の役割は変わってきます。特に男性の中には、父親になる重圧やストレスに耐えられなくなり、行動に変化が起こることも。家族からの依頼で行動調査することもあります」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは30歳の専業主婦・菜美子さん（仮名）。産後4カ月になるという。「夫の帰宅が遅くなり、朝帰りもある。絶対に浮気をしています」と山村さんのところに相談してきたのだ。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定メンタル心理アドバイザー、JADP認定夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやweb連載など様々なメディアで活躍している。

産後1カ月あたりから夫から「違う家の匂い」が

今回の依頼者・菜美子さんから連絡があったのは、平日の夜22時でした。「夫の帰宅が遅くなり、どうしていいかわからない」と泣いています。翌日の午前中、カウンセリングルームいらっしゃいました。そわそわしていらっしゃるので、何かと思ったら、「生後4ヵ月の娘のことを、今、車の中で母が預かってくれているので、泣いていないか心配なんです」とおっしゃいます。急いで話を伺うことにしました。

「夫が、産後1カ月あたりから、よそよそしくなりました。最近はいよいよひどくて。家に帰ってきた時に、違う家の匂いのようなものを感じるし、飲み会だと言っていた帰りの日、服に化粧の汚れをつけて帰ってきたこともありました」

菜美子さんは夫に対して浮気を確信しています。まず、それまでの夫婦関係について伺いました。

10歳年上の夫は「救世主」

「出会いは10年前です。私は20歳で大学生でした。私の実家は私鉄沿線の駅で洋品店をやっていたのですが、赤字続きで店を閉めることになったんです。それを決めたら銀行が乗り込んできて、店舗の土地や自宅も抵当に入っているという。そうなると私も大学を辞めて働かなくてはなりません。そんなときに、助けてくれたのが夫でした」

当時、夫は30歳、会社員をしながら税理士の勉強を続けており、資格を取ったばかりだったそうです。

「紹介してくれたのは、近所のおばさんで、“ウチの甥っ子が役に立つかもしれない”とウチによこしてくれたのです。夫は帳簿と資産を整理し、持っていた千葉の土地を売却し、借金を清算。お店の物件を賃貸に出すように整えてくれて、当座の生活と両親が困らないようにしてくれたのです」

その後、家族ぐるみで付き合いが続いていました。菜美子さんには当時、同世代の恋人がおり、10歳も年上の夫のことは男性としてみられなかったそうです。それから細く長く付き合いは続き、菜美子さんが27歳の時に「ずっと好きでした」と言われ交際がスタート。それから1年後に結婚します。出会って8年の夫の恋が実った形となります。

「すぐに子供を作るつもりでしたが、なかなかできず、病院に行ったら夫の精子の動きが弱く、不妊治療をしました。半年後に授かり、無事出産することができました。そのときは泣くほど喜んでくれて、会社の男性育休も取得して子育てを始めたのに、今になってこんなことになるなんて」

そう言いながら菜美子さんは泣いています。「こんなことなら産まなければよかった」と言っては、「そんなことを言ってはいけない」と自分を否定している。産後うつのような状態になっており、メンタルケアが必要だと感じました。

「夫の帰宅が遅くなり、土日で外泊することもあります。笑顔を全く見せなくなり、子供を抱こうともせずにどこかに出かけてしまう。絶対に浮気をしています」

「うるさい、俺だってつらいんだ」

確かに、浮気をしていそうな行動ですが、探偵のカンとして、そこまで言い切れないようなものもある。30歳のときから菜美子さんを一途に好きだった夫が、そんなに簡単に浮気をするのでしょうか。もし、浮気だと分かった場合、菜美子さんはどう受け止めるかを聞いたところ、「ショックで立ち直れないです」とおっしゃいます。

「夫は私が質問すると、“うるさい、俺だって辛いんだ”とその場から逃げる。私を無視するんです。こんな状態を続けていては、今後一緒に夫婦として生きることはできません。と思いながらも経済的な不安があります。私は、出産後、我が子がかわいすぎて、ずっと一緒にいたくなり、勤務していた会社を辞めたんです。だから一人で育てるのは難しい。どうしていいかわかりません」

調査結果が分かったあと、何よりも菜美子さんを支える人が必要だと感じました。幸いにも菜美子さんの母は、赤ちゃんを連れて近くで待機している。私は浮気の話などは言葉がわからない子供でも耳に入れたくありません。菜美子さんに夫の行動の詳細を聞いた後、お母さんにも赤ちゃんと来ていただきました。

母は「娘は女性がいるというけれど、私はそうとも思えない。私から彼に聞いても“菜美子と子供のために頑張っています”と繰り返すのみなんです」と言います。それを聞き菜美子さんは「あの人、今までなかったヒゲも生やし、色気付いている。私がこんなに頑張っているのに、自分だけ遊んでいるの！ お母さんは騙されている」と言う。

すると抱っこしている赤ちゃんは、火がついたように泣き始めました。菜美子さんはケープを出して授乳を始め、母が優しく寄り添っていました。母は「何があっても、私と主人は娘の味方をして、2人を守ります。今回の調査の費用は、私が出します。ぜひ調べてください」とおっしゃいます。また、菜美子さんには姉がおり、姉一家も菜美子さんを味方していることも知ります。

それを聞き、菜美子さんは「ママありがとう」と泣いていました。やはり菜美子さんは不安定なところがあると感じましたので、同時に、メンタルケアの重要性を話し、産後うつの受診をするように、強く勧めました。母がその場で心療内科に予約。3日後に受診することを決めていました。

問題は、人の命が関わっているだけでなく、真実が明らかにならないと先に進まないことも感じました。早速、調査に入ることを決めました。

◇ただでさえ乳幼児の育児は大変なもの。菜美子さんは明らかに産後うつのようだ。しかし夫は妻に対して何年も待つほど一途だったのに、本当に浮気をしているのだろうか。産後うつの専門医による治療とともに、現実を知ることが菜美子さんの健康改善にもつながるはずだ。

調査の結果とその後の決断は後編「産後うつの30歳専業主婦が疑う夫の浮気、夫の謎行動の切なすぎる理由」にて詳しくお伝えする。

