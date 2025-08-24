この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで話題の動画「9割が知らないLINEの裏ワザ3選 」にて、IT解説で人気のひらい先生が登場。動画内で、知っておくと便利なLINEの裏技3選について、一つひとつ分かりやすく解説した。



まずひらい先生は「スタンプを長押しすると、何個も何個も、こんな感じで、オリジナルのスタンプを使うこともできます」と発言。普段使いのLINEで、オリジナルのスタンプを大量に送るための簡単な操作方法を紹介し、視聴者に「9割が知らない」と太鼓判を押した。



続いて、「2つ目、メッセージを相手に通知せずに送信することができます。ミュートメッセージ。これで、相手に通知せずにメッセージを打つことができます」と新機能を解説。これにより、相手の状況に配慮しながら静かに連絡できるミュートメッセージ機能の活用法を強調した。



そして3つ目の裏技については、「LINEにAI機能が付きました。AI機能を使うと、普通のメッセージが猫語になったり、侍言葉になったり、敬語に変換することもできる」と最先端のAI変換機能を紹介。「今すぐ試してみてください」と締めくくり、自身が太鼓判を押す裏技を“誰でも手軽に活用できる”とアピールした。



動画の終盤ではひらい先生が「今すぐ試してみてください」と呼びかけ、驚きのLINE活用術で視聴者の関心を集めていた。