Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖAIÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£AI¸¡º÷¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë"AIO"¤Î¹¶Î¬Ë¡¤ò6¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²òÀâ¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤È¥¿¥«Çî»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¾¡¤ÁÁÈ¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊºÇ¿·AIO¡ÊAI Optimization¡ËÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎAI»þÂå¤ËÉ¬¿Ü¤ÊAIOºÇÅ¬²½ÀïÎ¬¡¢Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¾¡Éé¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£Éé¤±ÁÈ³ÎÄê¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¶áÇ¯¡¢AI¸¡º÷¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈSEO¡ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Öº£¤¬½Ü¤ÎAIO¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤½¡¢AI¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤½¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¡ÖAI¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¡È¿äÁ¦¡É¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£
¥¿¥«Çî»Î¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏAIO¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï´û¤Ë¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬AIÆ³Æþ¤ÇÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï³¤³°¤ÎÃæ¾®´ë¶ÈAIÆ³ÆþÎ¨¤¬75¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ï¤º¤«18¡ó¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ëº£¤Ï²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤ä¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤µ¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖAIÆ³Æþ¤Ï¥³¥¹¥È¤â10Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤ËÆÀ¡×¤ÈÂ¥¤¹¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¡È6¥¹¥Æ¥Ã¥×¡É¤ò¸ø³«¡£1.¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÆÈÎ©URLºîÀ®¡¢2.¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÀâÌÀ¡¢3.QA¡Ê¼ÁÌä¡õÅú¤¨¡Ë·Á¼°¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢4.²èÁü¤äJSON-LD¤Ê¤É¤ÎAI¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡ÈAI¸ì¤Î¥é¥Ù¥ë¡ÉÀßÃÖ¡¢5.¸øÅª¡¦³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ø¾ðÊóÅ¾ºÜ¤äÅÐÏ¿¡ÊWikipedia¤änote¤Ê¤É¡Ë¡¢6.¥Þー¥Á¥ã¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¸ø¼°ÅÐÏ¿¡É¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¿½ÀÁ--¤È¡¢¶ñÂÎÅª¼ê½ç¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡ÖAI¤Î±Â¤Ë¤Ê¤ì--¤Ä¤Þ¤êAI¤Ë½¦¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¾ðÊó¡¦¹½Â¤¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ç¿Ê²½¡É¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£AI¤Ç¾å°ÌÉ½¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£µÕ¤Ë°ÍÑ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ä³¤³°»Ô¾ì¤òÌä¤ï¤º¡¢º£¤¬ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖAIO¤ÎÂçÏÈ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò°ì¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢¡Öº£¤ÎAIO¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
