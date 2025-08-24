¡Ö¸øÎ©¹»¤«¤éÆþ³ØµñÈÝ¡¢½¢¿¦Àè¤Ï¥¯¥Ó¡×¥ª¥¦¥àËã¸¶¾´¹¸¤Î»°½÷¤¬¸ì¤ë¡È²×Îõ¤Êº¹ÊÌ¡É¤È¸½ºß¤Î¡È»Å»ö¡É
¡¡Àï¸å¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç»ö·ï¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¡£Åö»þ11ºÐ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¡ÈÍ¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¶§°»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¸ì¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢»à·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¸øÎ©³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ³ØµñÈÝ¡¢½¢¿¦¤â¤Ç¤¤º¶ä¹Ô¸ýºÂ¤â¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤º¹ÊÌ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉã¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤È¡È¥¢¡¼¥Á¥ã¥ê¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó
¾®³Ø¹»¤Ë¤âÃæ³Ø¹»¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Ë¤è¤ëÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤«¤é30Ç¯¡£¸µ¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¤Î»°½÷¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜÎï²Ú¤µ¤ó¤ÏÅö»þ11ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½¡¶µÃÄÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌÀ¤ë¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾¯½÷¤À¤Ã¤¿Îï²Ú¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÂáÊá¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Á¥ã¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¶µÃÄÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖÀµÂç»Õ¡×¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¸å·Ñ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÊì¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï¿ÆÀÌ¤Î²È¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ø»°½÷¥¢¡¼¥Á¥ã¥ê¡¼¡Ù¤È¤·¤ÆÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¶µÃÄ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Ë¤âÃæ³Ø¹»¤Ë¤âÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÎï²Ú¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤È¤â¤½¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤È¤â±ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤«¤é¤ÏÆþ³ØµñÈÝ¡¢½¢¿¦Àè¤â²ò¸Û¡¢³¤³°¤ÎÆþ¹ñµñÈÝ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿º¹ÊÌ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤¬¡¢¤Ê¤¼¶§°¤Ê¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢2018Ç¯¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎï²Ú¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï Though I¡Çm His Daughter¡Ù¡ÊÄ¹ÄÍÍÎ´ÆÆÄ¡Ë¤¬¸½ºß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëã¸¶¤Î»à·º¼¹¹Ô¸å¤Î6Ç¯´Ö¤òÄÉ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¡£Îï²Ú¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£¤Ï¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈÈºá²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤ÎÊý¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÇØÉé¤Ã¤¿Êý¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎï²Ú¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡10Âå¤Î¤È¤¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦À¸³è¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¸µ¿®¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÁÌ³¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îï²Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌ¿®²ÝÄø¤Ç³Ø¤Ó¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÆþ³ØµñÈÝ¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢´î¤Ó¤¬ÀäË¾¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢ÍâÇ¯¤â¼õ¸³¤·¤Æ2¤Ä¤ÎÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÆþ³ØµñÈÝ¤ÎÄÌÃÎ¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âµÄÏÀ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤ÏºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¾¡ÁÊ¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ê¸¶µÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤â¤Ç¤¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¶ìÇº¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬½õ¤±¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸ø³«¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¿¼¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤Ï¡ÈËã¸¶¤ÎÌ¼¡É¤À¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë¤ÈÂ¨¥¯¥Ó¤Ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤âÆ±ÍÍ¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£À¸³è¤¹¤ë½Ñ¤âÃÇ¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¼«Î©¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Îï²Ú¤µ¤ó¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¤Ï¼êµ¡Ø»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ·×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢´é¤ò½Ð¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø³«¤Ë¤Ïí´í°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¸ø³«¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬º£¡¢¶µÃÄ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ö·ï¤Î²Ã³²¼Ô¤ÎÌ¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡Ù¤ÏÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤í¡Ù¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¡¢¸ø³«¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¿¼¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢¸µ¿®¼Ô¤ÎÊý¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¸ø³«¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¡Ö²Ã³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ä»à·º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°äÂ²¤¬¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ý¤Ä¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µß¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´°À®¤·¤¿±Ç²è¤Ë¤Ï²á¾ê¤Ê±é½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤È»ö¼Â¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡Ù¤Ø¤Î¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢°ÊÁ°¤ÏÈðëîÃæ½ý¤¬Â¿¤¯¡¢Éã¤Î»à·º¼¹¹ÔÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤ÎÂ¡´ï¤òÇä¤Ã¤Æ½þ¤¨¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤âº£¤Ï´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆâÍÆ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢½¡¶µ2À¤¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬¼Ò²ñ¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤½¡¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤¬¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤ß¡¢¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤äPTSD¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤ë¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÈó¾ï¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Ï¹Ã¾õÁ£¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿¿¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éã¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ë¤È¤³¤í¤äÌ¿Æü¤Ë²Ö¤òÊû¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£ÉáÄÌ¤ËÉã¤òÄ¤¤¦Ì¼¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤ë¤ÈÉã¤¬¸µ»à·º¼ü¤ÎËã¸¶¾´¹¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤Éã¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊì¤ÎÀº¿À¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éã¤¬Êì¤ÎÊ¬¤â°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îï²Ú¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢Éã¤¬Àê¤¤¤Ç¤¤¤¤²è¿ô¤òÁª¤ó¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÉã¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¡¢Éô²°¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ØÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤â¿¼¤¤¸å²ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¶µÃÄ¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Éã¤Î¸ý¤«¤é°ìÀÚÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àº¿À¤Ë°Û¾ï¤òÍè¤·¤¿Éã¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ëã¸¶¤Ë¤Ï¿®¼Ô¤ÎÊÌ¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿»Ò¤É¤â¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤Ø¤Î·ù°´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÛÊì¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ø¿·¤·¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À»ä¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç°é¤Á¡¢¼¡½÷¤Ç¤¢¤ë»Ð¡¢Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÄï¤È¤Ïº£¤â°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¸òÎ®¤Î¤Ê¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤¤â¤ª¤ê¡¢¶µÃÄ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊì¿Æ¡¢¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ëÄï¤È¤ÏÀä±ï¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¤â²ò»¶¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶µÃÄ¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ìÆñ¤ÎÂ¿¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îï²Ú¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Éã¤äÊì¡¢º¹ÊÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Áþ¤·¤ß¤äº¨¤ß¤Î´¶¾ð¤òÊú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Éé¤Î´¶¾ð¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÈÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð»ä¤ò²ò¸Û¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎÊý¤â¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥É¡¼¥ó¤È¤¦¤Ä¤Î¾õÂÖ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îï²Ú¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¡Ö¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ±¿¤¬¤è¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º¤Æñ¤Ê¤È¤¤ËSOS¤ò½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»ä¤è¤ê¤âÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤¬SOS¤ò½Ð¤»¤ëÀè¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ËÎï²Ú¤µ¤ó¤Ï²¿¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö°ÊÁ°Æþ¹ñ¤Ç¤¤¿¥«¥Ê¥À¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥í¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¥¹¥Ñ¥¤¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çº£¤Ï¥Ó¥¶¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤â¤Þ¤À¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ñ¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤Ë¤ÏÂÐ½è¤ÎÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Í³¤Ë³¤³°¤ØÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ìÇº¤·¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤âÀÅ¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Îï²Ú¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µªÏÂ ÀÅ
¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤ê¤«¡¡1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Éã¤Ï¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¶µÁÄ¡¦Ëã¸¶¾´¹¸¡£16ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¶µÃÄ¤òÎ¥¤ì¤ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¡£Ê¸¶µÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉôÎ×¾²¿´Íý³Ø²ÊÂ´¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÃÈÏÂ¼¼ ¤¢¤«¤Ä¤¡×¤Ç¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÆüËÜ»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¶¨²ñ½êÂ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ·×¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤È²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¡¡»à·º¤ò¤á¤°¤ëÂÐÏÃ¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡£2025Ç¯¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï Though I'm His Daughter¡Ù¤¬Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«Ãæ¡£https://wanttobefree.org/