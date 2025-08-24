「５回のデュエルで一度も勝てず」「散々な夜」０−５惨敗…“世界最高峰の壁”に直面した日本代表MFに英メディアが厳しい評価「ベストとは程遠い出来」
現地時間８月23日に開催されたプレミアリーグの第２節で、田中碧が所属する昇格組のリーズが、３シーズン連続２位のアーセナルと敵地で対戦。試合を通して防戦一方となり、０−５の惨敗を喫した。
１−０で勝利した開幕戦のエバートン戦で躍動し、ファンが選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された田中は、右インサイドハーフで２戦連続のスタメン出場。チームが劣勢のなか、競り合いで負けるシーンが少なくなく、内側側副靭帯を痛めたこともあって、58分で無念の交代となった。
英国メディアの評価も厳しい。『Football Insider』は10点満点で３点をつけ、「この日本人代表選手は、リーズでのベストパフォーマンスとは程遠い出来だった。ホワイトズが長い間ボールを保持できなかったため、自身の役割が分からず、馴染むことができなかった」と酷評した。
同メディアは別の記事でも、「敗者」のひとりに田中を選び、こう糾弾した。
「58分に外された日本代表は、アーセナルとプレミアリーグの激しさとスピードに苦戦した。背番号22は試合中の５回のデュエルで一度も勝てず、３回ドリブルで抜かれ、５回ボールを失い、MFとしては散々な夜となった。今夜は、ペースから大きく外れ、赤と白の影を追いかける26歳の選手にとって、厳しい学習曲線となった」
リーズにとっても田中にとっても、世界最高峰プレミアリーグの高い壁を痛感させられる、厳しい夜となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
１−０で勝利した開幕戦のエバートン戦で躍動し、ファンが選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された田中は、右インサイドハーフで２戦連続のスタメン出場。チームが劣勢のなか、競り合いで負けるシーンが少なくなく、内側側副靭帯を痛めたこともあって、58分で無念の交代となった。
同メディアは別の記事でも、「敗者」のひとりに田中を選び、こう糾弾した。
「58分に外された日本代表は、アーセナルとプレミアリーグの激しさとスピードに苦戦した。背番号22は試合中の５回のデュエルで一度も勝てず、３回ドリブルで抜かれ、５回ボールを失い、MFとしては散々な夜となった。今夜は、ペースから大きく外れ、赤と白の影を追いかける26歳の選手にとって、厳しい学習曲線となった」
リーズにとっても田中にとっても、世界最高峰プレミアリーグの高い壁を痛感させられる、厳しい夜となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介