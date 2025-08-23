「自分の身体が汚らわしく感じた…」5年かけて探し当てた実母から突きつけられた“残酷な事実”。知る権利への想いも＜後半＞
厚生労働省の調査では、生後1年を満たない赤子が、年間2500人近く乳児院に預けられる。経済的困窮や孤立出産などの事情から、親が子育てを断念せざるを得ないケースが見られ、昨今では「赤ちゃんポスト」や「内密出産」の整備も進められている。
その一方で、実親の存在を知らないまま育った当事者は、その後どのような半生を歩んでいるのだろうか。出自やアイデンティティが曖昧なまま育ったなか、両親に対して、また自身の半生に対して、どのような葛藤を抱えているのか――。
生後間もなく施設に預けられ、物心がついてから一度も両親と会うことなく育ったまるさん（仮名・25歳・女性）。養親のもとで日常的な暴言、暴力を受けながら育った彼女は、子どものころから「なぜ自分には親がいないのか」と自問し続けてきた。そして19歳の頃から、自身の出自を辿るために動き始める。
戸籍の情報を頼りに役所を尋ね、実母の元夫と連絡を取るなど奔走し、5年をかけて実母の現住所に辿り着いた。そしてついに迎えた、実母との対面。生き別れた実母と再会したその瞬間、まるさんの胸に去来した想いとは。そして、母がわが子を施設に預けた背景には、どのような事情があったのか。
◆5年かかり実母の現住所が判明
実親探しに進展が生まれたのは2024年、探し始めてからおよそ4年が経過した頃だった。きっかけは、NPO法人を運営しているまるさんの知人が、顧問弁護士を紹介してくれたことだった
これまでまるさんは、自身の戸籍を辿って、実母の情報を可能な限り追ってきたが、現在の実母の戸籍までは取得できなかった。20年近く前に特別養子縁組が成立したことで、実母との戸籍上のつながりが断たれており、まるさんは「第三者」とみなされるため、戸籍の開示請求は認められなかった。
ただし、弁護士を通じて正当な理由を示せば、家庭裁判所の許可などを経て、正式に戸籍の開示を請求することは可能とされている。事情を汲み取った弁護士は、本来かかるはずの費用を請求せずに対応してくれ、まるさんは開示請求を進められることになった。
結果、実母が福岡に住んでいることが判明し、まるさんは会いに行く決意をする。一人では心許なく、傷ついた気持ちを抱えたまま帰ることになったら耐えられない--そう考え、パートナーに同行してもらうことにした。
そして2024年年夏、実母がいる福岡に向かった。その時の心境をこう回顧する。
「長年、待ち焦がれた瞬間が近づいているにもかかわらず、向かう道中は現実感がなくて不思議でした。最寄駅に着いても、本当に母に会うのだろうかと、どこか信じられずにいました。
これまで5年近く、実親探しに執着してきたので、実際に目的を果たしてしまったら、私は何を生きがいにしていけばいいのか。そんなことを考えていました。会って本当のことを知りたいと思う反面、これまでの過程が終わることに漠然と不安でした」（以下、まるさん）
◆実母を尋ねるも、「人違いです」の一点張り
記載があった住所に到着すると、そこは築年数の古いアパートだった。部屋番号のポストには、実母と違う名前も記載されており、誰かと同棲している様子がうかがえた。
エントランスやエレベーターもないなか、キャリーケースを抱えて階段を登る。さっきまで冷静だったはずが、荷物を持つ手が震え、階段を登る際に息が切れているのがわかった。
部屋の前に着いて、数分迷ったのち、腹を括ってインターホンを押す。女性の声が返ってきた。おそらく実母だった。
「突然すみません、失礼を承知で……。〇〇さん（実母の名前）ですか？」
緊張もピークに達するなか、意を決して話を切り出すも、人違いだと答えが返ってきた。その後、少しばかり沈黙の後、家を訪れた理由を尋ねられた。
