パソコン（PC）本体などを手がけるエムエスアイコンピュータージャパン（MSI、東京都千代田区）は、ゲーミングノートPC「Cyborg A15 AI B2HW Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-0752JP」を2025年8月28日から順次発売する。

画像・動画編集などもこなすスペック

サイバーパンクの世界に着想を得たというスケルトンデザインの本体を採用する。CPU（プロセッサー）は8コア16スレッド構成の「Ryzen 9 270」を搭載。ゲームと配信ソフトなど複数のソフトの同時起動に最適だという。

画像/動画編集ソフトや各種オフィスソフトの快適動作が可能な性能を備え、幅広い用途に活用できる。

GPU（グラフィックス・プロセッサー）は「GeForce RTX 5060 Laptop」を搭載し、フルHDゲーミング向けの処理性能を強化。DLSS 4のマルチフレーム生成機能により、対応するゲームのフレームレートをさらに向上可能だ。

同GPUが実装する高いAI（人工知能）処理性能を活用し、画像生成や映像処理、ノイズキャンセルなどがより高速かつ快適に動作する。

144Hz駆動の15.6型フルHD（1920×1080ドット）ディスプレイを搭載。OSは「Windows 11 Home」をプレインストールする。メモリーは32GB、内蔵ストレージは512GB SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）。

ギガビット有線LAN、「Wi-Fi 6E（11ax）」準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3を装備する。

カラーはオデッセイグレイ＆スケルトン。

価格はオープン。