【明治安田J1リーグ】柏レイソル 4−2 浦和レッズ（8月22日／三協フロンテア柏スタジアム）

【映像】浦和守備陣粉砕のクロス・シュート

柏レイソルのMF小西雄大が、“魅惑のクロス・シュート”で決勝点を挙げた。このゴールがSNS上で話題となっている。

柏は22日、明治安田J1リーグ第27節で浦和をホームに迎えた。2ー2の同点に追いついて迎えた90分、柏に歓喜の瞬間が訪れる。

74分から途中出場していた小西が、ボックス左に抜け出す。ゴール前の様子を確認して利き足の左足でクロスを入れた。緩やかな放物線を描いたボールは、逆サイドから飛び込むMF久保藤次郎の方ではなく、ゴール方向へと伸びていく。最後は右のポストを叩きながらゴールネットを揺らした。

歓喜の逆転ゴールに沸く三協フロンテア柏スタジアム。小西もサポーターたちと抱き合って喜びを表現した。

このシーンについて実況の下田恒幸氏は「意表をついたアーリークロス！」と表現。解説の林陵平氏も「流石にクロスじゃないですか？ファーサイドの久保を狙ったと思うんですよね」と同調する。一方で柿谷曜一朗氏は「でも蹴った瞬間にゴールの方は見ている」というように判断が難しい状況だった。

試合後のフラッシュインタビューで小西は「前半から西川選手がGKとDFの間を処理していた。抜け出した時に、ファーに入るか、もしくは味方が流れ込んでというボールを出そうと思った。狙い通りのいいボールが蹴れてよかった」とコメント。ゴールにもアシストにもなるような絶妙なボールは狙った形だったと明かしている。

このシーンについてファンたちはSNS上で大盛り上がり。「小西キレッキレやな」「小西、シュート打ちましたって言え笑笑」「多分クロスだけど、決まればなんでもいいわ！」「これ狙ってるんじゃない？」「これぞ絶妙！あそこを狙って蹴ってるよね」「小西もしてやったりのゴールだな」「なるほどね、そのまま入ってもいいし、流れ込んで合わせるのもいいし、そういうボールを狙って蹴ったってことか」「狙ってやったってことでしょ？すごいだろw」「誰もがクロスと思っただろw」「ミスキックじゃなくて、あそこを狙ってるんよな」と小西を称えた。

なお試合は、90+6分に久保にもゴールが生まれ、柏が4ー2で勝利し、暫定で首位に浮上している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）