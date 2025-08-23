三菱新型「デリカミニ」はどう進化した？ 「アクティブな頼れる相棒」の深化と先進機能の全貌【開発者インタビュー】

三菱新型「デリカミニ」はどう進化した？ 「アクティブな頼れる相棒」の深化と先進機能の全貌

初代が2023年に発売され、その個性的なデザインと使い勝手の良さから軽スーパーハイトワゴン市場で確固たる地位を築いた三菱「デリカミニ」。

月販平均台数で前身モデル「eKクロススペース」の約4倍を記録し、数々のアワードを受賞するなど、市場から高い評価を受けました。

その人気モデルが、今回フルモデルチェンジを果たし、2代目となる新型デリカミニとして登場します。

コンセプトに「Advanced Active reliable partner（進化したアクティブな頼れる相棒）」を掲げ、「三菱自動車らしさの拡大」と「他社を凌駕する先進機能の追加」によって、商品魅力をさらに向上させています。

一体、新型デリカミニはどのような進化を遂げたのでしょうか。

今回は、商品企画を担当した三菱自動車工業 商品戦略本部のチーフ・プロダクト・スペシャリスト 藤井康輔氏に、その詳細を伺いました。

2代目となった「デリカミニ」 何が凄いのか

ではまず、新型デリカミニの開発コンセプトとはどのようなものなのでしょうか。

藤井氏は「この新型デリカミニは、現行デリカミニのコンセプトである『アクティブで頼れる相棒』を、より進化させたものとなっています。特に『三菱自動車らしさ』『デリカらしさ』といった部分、そして『先進機能』、こういったところを大幅に進化したモデルとなっております」と語ります。

三菱によれば、軽乗用車市場、特にスーパーハイトワゴン（SHW）セグメントは安定した需要が見込まれており、中でもアウトドア系モデルは拡大傾向にあります。

新型デリカミニは、この市場でさらに存在感を高めるべく、現行モデルで評価された特徴を強化しつつ、新たな価値を付加することを目指したといいます。

次にエクステリアデザインは、どこがどのように進化したのでしょうか。藤井氏は次のように語ります。

「まずフロントですが、一番のポイントは現行デリカミニから踏襲した、愛くるしいこのヘッドランプ、我々が『目』と呼んでいる部分です。

今回、新型ではこのランプのサイズを少し大きくしました。

次にフロントグリルですが、真ん中の部分を我々は『鼻』に例えておりまして、より嗅覚を感じるような、そんなイメージに仕上げています。

そして、下のシルバーのスキッドプレート部分は、現行モデルよりワイドな形状にして、よりアクティブで頼もしいイメージを演出しました」

デザインコンセプトは「デイリーアドベンチャー ＃2」。

ギア感、安全感、親近感をキーワードに、厚みとかたまり感のあるボディで「守られ感」を表現しつつ、親しみやすい「やんちゃ」なキャラクターを目指したとのこと。

大きくなったヘッドライトは視認性向上にも寄与しています。

そんな新型デリカミニですが、サイドビューの印象も大きく変わりました。その部分について藤井氏は次のように説明しています。

「今回、一番大きなポイントとして、Aピラーを現行モデルよりも立てています。

上端の部分を前方に押し出すことで、サイドから見た時の広く感じる室内空間を演出しました。

また、フェンダーの黒く塗った部分は現行モデルから踏襲していますが、今回さらにサイドのドア部分まで範囲を広げ、よりSUV感を強めた仕様にしています」

Aピラーの角度変更は、室内の広々感だけでなく、斜め前方の視界向上にも貢献。

運転のしやすさという点でも大きな進化といえそうです。

では、リアデザインにはどのような特徴があるのでしょうか。藤井氏は次のように説明しています。

「リアでは、このブロック形状のLEDタイプのテールランプが非常に特徴的だと思います。

ランプの位置を高い位置に配置することで、後方からの視認性を向上させました。

また、リアのスキッドプレートもフロント同様にワイドな形状にしており、悪路を走ったりキャンプに行ったりするシーンに非常にマッチしたデザインに仕上げています。

そして、リアに施した大きな『DELICA』のロゴで、存在感を発揮することも狙っています」

また新型デリカミニのホイールデザインも個性的です。

藤井氏によれば「トレッキングシューズのスパイクの底の部分をイメージした」と言います。

グランピングがテーマ、使い勝手と先進性を追求したインテリアとは

次にインテリアの特徴はどうでしょうか。

全体のコンセプトや特徴について藤井氏は次のように話しています。

「こちらのインテリアは、新型デリカミニのプレミアムグレード専用の内装です。

今回は『グランピング』をイメージしたものになっています。

皆さんがグランピングと聞いて想像される、コテージに置かれたソファーのような、非常にソファー感覚のあるシートを採用しました。

おしゃれなだけでなく、撥水機能もつけていますので、飲み物をこぼされた時なども綺麗に拭き取ることができます」

ドアの肘掛け部分にはクッション性のあるソフトパッドを採用。ドアトリムの柄もシートのモチーフと合わせるなど、細部までこだわって世界観が作り込まれています。

また収納スペースもかなり工夫されているようです。細かな部分について藤井氏は次のように話しています。

「まずインパネですが、グリップ形状のトレイにしており、SUVらしいデザインに仕上げました。

ドリンクホルダーは大型の四角い形状で、実は牛乳パックが入るサイズになっています。フラップが付いているので、小さな缶などにも対応できます。

助手席側のアッパーグローブボックスは、ボックスティッシュがそのまますっぽり入るサイズで、中に動かせる仕切り板も備えています。

センターの引き出し式ドリンクホルダーは、スマートフォンを立てて置けるようになっており、底に穴が開いているのでUSBケーブルを下から通してすっきりと充電しながら使うことができます。

さらに、運転席から手の届くところにサングラスなどをしまえるアッパーボックスを追加し、小物入れを増やしました」

そのほか、ひときわ目を引くのが12.3インチのインフォテイメントシステムと、7インチの液晶メーターが一体となった大型ディスプレイです。

インフォテイメントには三菱の軽自動車で初めてGoogleを搭載しており、スマートフォンに接続しなくてもGoogleマップが使えたり、Googleアシスタントによる音声操作が可能で、運転中でも便利に使えます。

デリカミニと書かれたインパネトレイ

また後席・荷室も大幅進化しています。

新型デリカミニでは現行型から引き続き、エアコンのサーキュレーターを装備し、前から来るエアコンの風を後ろまで届かせ、後席の快適性を確保しています。

また、前席にはシートバックテーブルを左右に設置し、USB Type-Cポートも用意。後席の乗員が、スマートフォンを充電しながらテーブルに置くといった使い方が可能です。

さらに荷室には後席背面とラゲッジフロアに撥水性のある樹脂ラゲッジボードを設定。

これにより、汚れた荷物や濡れた荷物を積んでも、後で簡単に汚れが拭き取れる仕様にしました。

また、今回新たにラゲッジフックを片側3箇所、左右で計6箇所に用意。

オプションのネットなどと組み合わせることで、荷物を固定するなど、さまざまな用途に活用できます。

※ ※ ※

最後に新型デリカミニに期待することや、ユーザーへのメッセージを藤井氏は次のように語っています。

「この新型デリカミニは、今までデリカミニにお乗りいただいている方はもちろん、他の軽乗用車や、一つ上のサイズのクルマにお乗りの方にも満足いただけるようなクルマに仕上がっていると思います。

軽乗用車を単なる日常の足としてだけでなく、一歩先まで踏み出して色々なことにチャレンジしたい、そういったマインドになっていただけるようなお手伝いがこのクルマにできれば、非常に嬉しいです。

この新型デリカミニは本当に魅力たっぷりのクルマに仕上がっておりますので、ぜひ皆さんにご確認いただければと思います」