猛暑、猛暑で異変続きの今夏。だが、異変は暑さにとどまらず……。ある日の上野は熱狂の渦に包まれていた。

＊＊＊

【写真を見る】浴衣から汗ばんだ肌をのぞかせて… 色気たっぷりに歌う「人気急上昇中の29歳歌手」

上野に約1000人の観衆が

8月16日に開かれた盆踊り大会でのこと。どんどん観衆は増えていき、あっという間に会場は1000人の“満員御礼”に。その中心にいたのは、人気急上昇中の歌手、新浜レオン（29）だった。

曲と曲の合間に「がんばレオンッ」と黄色い声が飛ぶや、手を振って応じる。すると「キャーッ」の歓声が響き、何度もこの繰り返しが続いた。

レオンはこの日、上野観光大使に任命されるにあたり櫓（やぐら）に登場し、「就任、 コングラッチュレオン！」と得意の“レオン語”で喜びを表現。その後、「YOUNG MAN」や新曲「Fun！Fun！Fun！」など4曲を披露して会場を沸かせた。

第7回シタマチふるさと盆踊り大会

もっとも、予定では、レオンの歌に合わせて盆踊りをするはずだったが、ファンが詰めかけて身動きができなくなり、さながらフェス状態に。盆踊り歴8年という浴衣姿の50代女性も苦笑いだ。

「ファンがこれだけ来ちゃったらしょうがないですよね。レオンさんの歌で踊るのを楽しみにしていましたけど、明日（2日目、17日）、出直します」

「ダンシング・ヒーロー」で盆踊り

この女性が語るように最近の盆踊りは炭坑節やご当地音頭に限定されず、J-POP、洋楽など流れる曲が大きく変わり、“何でもあり”の状況だ。

荻野目洋子の「ダンシング・ヒーロー」や氷川きよしの「きよしのズンドコ節」はすでに定番で、この上野で開かれた盆踊り大会の2日目にはDA PUMPの「U.S.A.」、Adoの「うっせぇわ」もかかったほど。

日本盆踊り協会によると、変化のきっかけは「ダンシング・ヒーロー」で、7年前ごろから全国的に流行し、コロナ禍後にバリエーションが一段と増えたという。それに伴い10〜20代の若者が参加するようになり、世代を超えたクラブ、サークルが現れ、いまや会場をはしごする「盆踊らー」も珍しくない。

古くて、しかし新しい夏の風物詩。今日もどこかで老若男女が輪を作る――。

撮影・西村 純

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載