ÂçÌÂÏÇ¡ªÃæ¹ñ¤Ç½¬¶áÊ¿¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤òÅÒ¤±¤¿¡Ö¿·¡¦È¿Æü±¿Æ°¡×¤¬Á´ÌÌÈ¯Æ°¡Ä¡ÖÈ¿Æü±Ç²è¡×ÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ç¹ñÌ±´¶¾ð¤òÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï
¡ÖÈ¿Æü±Ç²è¡×¸ø³«¥é¥Ã¥·¥å¤È³°¸ò´´Éô¤Î¼ºµÓ
8·î¤ËÆþ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ·úÄ¶¡¦¶¦»ºÅÞÂÐ³°Ï¢ÍíÉôÉôÄ¹¤¬ÆÍÇ¡¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬Î®¤ì¤¿¡£ÊÆ»æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£Î»á¤ÏÃÎÊÆÇÉ¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È²¦µ£¤Î³°Áê¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½¬¶áÊ¿Âè3´üÀ¯¸¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿Á¹ä¡¦³°¸òÉôÄ¹¤Î±ø¿¦Å¦È¯¤Ê¤É¡¢³°¸ò´´Éô¤Î¼ºµÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¸òÉôÌç¤Ç¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÎ»á¤Î»ö·ï¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉôÌçÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤½¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿À¯¼£Æ®Áè¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£Î»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ®Áè¤Ç³èÌö¤·¡¢½¬¼çÀÊ¤Ø¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤òÁý¤·¤¿Â¦¶á¤Ç¤¢¤ë²¦µ£³°Áê¤ËÀ¯Å¨¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î¿Í»ö¤È½¬¶áÊ¿¤ÎÀ¯¼£Æ®Áè¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÀ¯¼£Æ®Áè¤Ï¡¢º£Ç¯7·î²¼½Ü°ÊÍè¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î¼çÆ³²¼¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¡¹Åª¤ÊÈ¿Æü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐÁ´ÌÌÅª¤Ê¡Ö¿·¡¦È¿Æü±¿Æ°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î±¿Æ°¤Î¤Þ¤º°ìÈÖÌÜÎ©¤ÄÉôÊ¬¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈ¿Æü±Ç²è¡×¤Î¾å±é¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢7·î25Æü¤Ë¡ØÆîµþ¾ÈÁê´Û¡ÊÆîµþ¼Ì¿¿´Û¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±Ç²è¤¬Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ç¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢1937Ç¯12·î¡¢ÆüÃæÀïÁè¤ÇµìÆüËÜ·³¤¬Åö»þ¤ÎÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Î¼óÅÔ¤Ç¤¢¤ëÆîµþ¤ËÆþ¾ë¤·¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë½»Ì±µÔ»¦¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤È¤è¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤³¤Î±Ç²è¤Ï¾å±ÇÁá¡¹¡¢Ãæ¹ñÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÂ¿Âç¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¥á¥Ç¥¤¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ç²è¾å±Ç3ÆüÌÜ¤Î7·î27Æü¡¢1Æü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬3²¯¸µ¡Ê¿ÍÌ±¸µ¡Ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¤ÏÌó60²¯±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¼«¿È¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¡£ÆüËÜ·³¤¬´Ý¹ø¤ÎÆîµþ»ÔÌ±¤òÂçÎÌ¤Ë»¦Ù¤¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ÎÈ¿Æü´¶¾ð¤òºÇÂç¸Â¤ËÀú¤êÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬±Ç²è¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÎSNS¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÈá¤·¤ß¤ÈÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜÌ±Â²¤Ï¤ä¤Ï¤ê»Ä¹ó¤Ê¥±¥â¥Î¤À¡£¤³¤ÎÃÏµå¾å¤«¤éËõ»¦¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤º¤ì¤«¤ï¤¬²òÊü·³¤¬Åìµþ¤ËÆþ¾ë¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤Î¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¹¤¯Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìËÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿ÍÄ¤¤½÷¤Î»Ò¤¬Êì¿Æ¤ÎÍ¶Æ³²¼¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÁ´°÷»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅÇ¤¤¤ÆÇï¼ê³åºÓ¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÈ¿Æü´¶¾ð¤ÎÀúÆ°¡×¤È¤¤¤¦±Ç²èÀ©ºî¤È¾å±Ç¤ÎÌÜÅª¤Ï¸«»ö¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÌ¿¤ÏËþ½£»öÊÑµÇ°Æü¤Î¡Ö731¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁþ¤·¤ß¤òÀú¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¿Æü±Ç²è¤Î¾å±Ç¤Ï¤½¤Î°ìËÜ¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅì¶ËÅç¡Ù¤Ê¤É¤Î¿ôËÜ¤ÎÈ¿Æü±Ç²è¤ÏÂ³¡¹¤È¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÈ¿Æü±Ç²è½¸Ãæ¾å±é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëþ½§»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿9·î18Æü¤Ë¾å±ÇÍ½Äê¤Î¡Ø731¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢µìÆüËÜÎ¦·³¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡Ö731ÉôÂâ¡×¤¬µìËþ½£¡Ê¸½Ãæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¤òµòÅÀ¤ËºÙ¶ÝÊ¼´ï¤Î¸¦µæ¤ä»ÈÍÑ¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÊáÎº¤é¤Ø¤Î¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¶ñÂÎÅªÆâÍÆ¤Ï¤è¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê²á·ã¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¾å±Ç¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ÎÈ¿Æü´¶¾ð¤Î²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°·ë²Ì¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¡¢±Ç²è¤Î¾å±Ç¤¬7·î31Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö¶É¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ9·î18Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯½¬À¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÈ¿Æü±Ç²è¤Î¾å±Ç¤Ë¤è¤ë¡ÖÀúÆ°¸ú²Ì¡×¤ò½ù¡¹¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤Î°ì´Ó¤È¤·¤¿¤ä¤êÊý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÀúÆ°¹©ºî¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¹ñÌ±ÅªÀ¯¼£±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÀ¤ÏÀ¤Å¤¯¤ê¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢½¬À¯¸¢¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë»Å¹þ¤ó¤À¡ÖÈ¿Æü±Ç²è¤Î½¸Ãæ¾å±Ç¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±µ¬ÌÏ¤ÎÈ¿Æü±¿Æ°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¦µ£³°Áê¤ÎÊ³Æ®
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï½ªÎ»80¼þÇ¯¤Î8·î15ÆüÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½¬À¯¸¢¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î³°¸ò¹¶Àª¤ò°ìµ¤¤Ë¶¯¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢8·î14Æü¤ËÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î´Ú½ÓÇÀ¶ÈÇÀÂ¼Áê¤¬Ë¬Æü¤ò±ä´ü¤·¤¿¤È¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË¬Æü±ä´ü¤Î¶ñÂÎÅªÍýÍ³¤Ï´Ø·¸Åö¶É¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ë¬Æü¤ò±ä´ü¤·¤¿¤³¤È¤ò»ö¼Â¾åÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÊóÆ»´±¤ÏÂæÏÑ³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¤ÎË¬Æü¤ò½ä¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ15ÆüÅöÆü¡¢º£ÅÙ¤Ï²¦µ£³°Áê¤¬¼«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤ÆüËÜÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç²¦³°Áê¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¤ÎÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬ÀïÁè¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ËºÒ²Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÉôÀªÎÏ¤Ï¿¯Î¬¤òÈÝÄê¤·¡¢Îò»Ë¤òÏÄ¶Ê¡¢²þãâ¤·¡¢ÀïÁèÈÈºá¿Í¤òÈþ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀï¾¡¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
²¦»á¤Ï³°Áê½¢Ç¤°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¸·¤·¤¤ÂÐÆü»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢8·î15Æü¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáÄÌ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÁ°¸å¤ÎÊ¸Ì®¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤Î¥ä¥ê¶Ì¤Ë¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë½¬¼çÀÊ¤ÎÂ¦¶á¤Î²¦³°Áê¤Ï¼«¤é¡¢À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÈ¿Æü±¿Æ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸15Æü¤Î¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤Î²£ÃÏ¹¸¼óÀÊ¸ø»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤è¤ëÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¹³µÄ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤â¡¢8·î15Æü¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹±Îã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬ÆüËÜ¸ø»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¹³µÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¤ÊÂÐ±þ¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÈ¿Æü±¿Æ°¤ÎÅ¸³«¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤è¼ºÄÆ¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½¬¶áÊ¿
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½¬À¯¸¢¤Ï7·î²¼½Ü¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ñÆâÀ¤ÏÀ¹©ºî¤ÈÂÐÆü³°¸ò¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¡ÖÈ¿Æü±¿Æ°¡×¤ò·×²èÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤á¤°¤ë¶¦»ºÅÞÆâ¤Î·ã¤·¤¤¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
É®¼Ô¤¬·ó¤Í¤Æ¤«¤é»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²òÊü·³¤Î½¬¶áÊ¿Î¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÈ¿½¬¶áÊ¿ÀªÎÏ¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¡¢½¬¶áÊ¿¸Ä¿ÍÆÈºÛÂÎÀ©¤Ïº£Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯ºÇÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¾¶á¤Ç¤â¡¢6·îËö¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¼£¶É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬ÅÞÆâ¤Î³ÆÉô½ð¤ËÄ¾ÀÜ²ðÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ´À°µ¡´Ø¡×¤Î³èÆ°¤ËÀ©¸Â¤ò²Ã¤¨¤ë¾òÎã¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£¸¢¸Â¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï7·î6Æü¤ÎBRICS¼óÇ¾²ñµÄ¡¢Íâ7Æü¤Î¡Öâº¹Â¶¶»ö·ï¡×µÇ°¼°Åµ¤ò·çÀÊ¡¢Æ±»þ´ü¡¢ÃÏÊý»ë»¡¤ò¡ÖÀºÎÏÅª¡×¤Ë¹Ô¤¦¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎãÇ¯¹±Îã¤Î8·î1Æü¡Ö²òÊü·³·ú·³µÇ°Æü¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Î·³¹â´±¤Ø¤ÎºÇ¹â·³µé¡Ö¾å¾¡×¼øÍ¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¬¼çÀÊ¤È·³¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡ÖÎäÀï¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä¤·ÎÌ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë7·î30Æü¤Î¶¦»ºÅÞÀ¯¼£¶É²ñµÄ¤Ç¡¢10·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö»ÍÃæÁ´²ñ¡×¤ÇÀ©ÄêÍ½Äê¤Î¡ÖÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡×¤Î»ØÆ³ÍýÇ°¤È¤·¤Æ½¬¶áÊ¿»×ÁÛ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ì¡¼¥Ë¥ó¼çµÁ¡¢¹¾ÂôÌ±¡¦¸Õ¶ÓÅó¤ÎÀ¯ºöÍýÇ°¤ÈÊÂÎó¤Ç»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢¤â¤Ï¤äÆÈÀêÅªÃÏ°Ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
À¯¸¢¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈ¿Æü¤ËÁö¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï½¬¼çÀÊ¤È½¬¶áÊ¿°ìÇÉ¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¤É¤³¤«¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢½¬À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁ°½Ò¤Î¡ÖÈ¿Æü±¿Æ°¤ÎÅ¸³«¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢½¬¶áÊ¿°ìÇÉ¤Ë¤è¤ëÀªÎÏÈÔ²ó¤È¸¢°ÒºÆ·ú¤ÎÀ¯¼£ÅªÅØÎÏ¤Î½ÅÍ×¤Ê¤ë°ì´Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤Åö¤¿¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¬¼çÀÊ¼çÆ³¤ÎÈ¿Æü±¿Æ°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÞÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëµá¿´ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¡ÖÈ¿Æü¡×¤È¤¤¤¦´ú°õ¤Î¤â¤È¤Ç½¬¶áÊ¿ÀªÎÏ¤ÎºÆ·ë½¸¤ò¿Þ¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¡ÖÈ¿Æü¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Å·°ÂÌç»ö·ï¤Î¸å¤Î¹¾ÂôÌ±À¯¸¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈ¿Æü¡×¤Î´ú°õ¤ò¹â¤é¤«¤Ë·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅ·°ÂÌç»ö·ï¤Ç¤ÎµÔ»¦¡×¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤Îµá¿´ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈ¿Æü¹ñ²È¤Î´Ú¹ñ¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈ¿Æü¤ËÁö¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢³°¸òÉôÌç¤ÈÀëÅÁÉôÌç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½¬¶áÊ¿¤Î»ÒÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¸°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹ñÆâÀëÅÁ¤ÈÂÐÆü³°¸ò¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁ°½Ò¤ÎÈ¿Æü±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë³°Áê¤Î²¦µ£»á¤Î¾ì¹ç¡¢Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³°¸òÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë½¬¼çÀÊ¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÈ¿Æü±¿Æ°¤ÎµÞÀèË¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Î·úÄ¶¡¦¶¦»ºÅÞÂÐ³°Ï¢ÍíÉôÉôÄ¹¤ÎÆÍÇ¡¤Î¹´Â«¤ÏÃ±¤Ê¤ë±ø¿¦Å¦È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¯¼£ÅªÎ¢¤ò¿äÂ¬¤»¤¶¤ëÆÀ¤Ê¤¤¡£Î»á¤Ï²¦³°Áê¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¼¡´ü³°Áê¸õÊä¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉôÌç¤Î¡Ö²º·òÇÉ¡×¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤Î¼ºµÓ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Î¡ÖÈ¿Æü±¿Æ°¡×¤ÎÅ¸³«¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¬¼çÀÊ¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÈ¿Æü±¿Æ°¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿²¦³°Áê¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¹¥µ¡¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡Ö²º·òÇÉ¡×¤ÎÎ»á¤òÁò¤êµî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
9·î3Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤â
È¿Æü±¿Æ°¤ÎÅ¸³«¤ÈÎ»á¼ºµÓ¤ÎÆ°¤¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤â¡¢À¯¼£Æ®Áè¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ëµ¿¤¤¤ÏÇ»¸ü¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯²Æ¤Î¹±Îã¤Î¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×¤Î³«ºÅ¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Î¾ì¹ç¡¢½¬¼çÀÊÂ¦¶á¤Îèñ´ñÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¤¬8·î3Æü¤ËËÌÂ×²Ï¤ÇÀìÌç²È¤¿¤Á¤ò°ÖÌä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸ø¼°ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»þ¤«¤é¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×¤Ï´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£³¤³°¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿Ì¤³ÎÇ§¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¬¼çÀÊ¤ÏÁ°Ç¯Æ±ÍÍ¡¢ÅÞÆâÄ¹Ï·¤ä°ìÉô¤Î»ØÆ³Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢7·î²¼½Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÈ¿Æü±¿Æ°¡×¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤È½¬¶áÊ¿°ìÇÉ¤¬¡ÖËÌÂ×²Ï²ñµÄ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»öÁ°¤Ë·×²è¤·¼Â¹Ô¤·»Ï¤á¤¿À¯¼£¹ÔÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»×¤ï¤ì¤è¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÈ¿½¬¶áÊ¿¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÖÈ¿Æü¡×¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖµÞ¾ìÎ¿¤®¤ÎÈ¿Æü¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
½¬¼çÀÊ¤È½¬¶áÊ¿°ìÇÉ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëµæ¶Ë¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢9·î3Æü¤Î¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°Æü¡×¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¼Â»Ü¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö¹³ÆüÀïÁè¤Î¾¡ÍøµÇ°¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²òÊü·³¤Ï¤½¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¸½Ìò¤Î¹ñ²È¼çÀÊ¡¦·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Î½¬¶áÊ¿»á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃæ¿´¿ÍÊª¡¦ÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¡¢½¬¼çÀÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·³¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¤é¤Î¡Ö»ÙÇÛ¸¢¡×¤òÆâ³°¤Ë¸Ø¼¨¤·¡¢»ØÆ³ÃÏ°Ì¤Î°ÂÂÙ¤ò¼¨¤¹¹¥µ¡¤È¤â¤Ê¤í¤¦¡£
¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢9·î3Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¼Â»Ü¤Ï¡¢¼ºÄÆºÇÃæ¤Î½¬¼çÀÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ¯»à²óÀ¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢7·î²¼½Ü¤«¤é¤ÏÌÊÌ©¤Ê·×»»¤Ë´ð¤Å¤¯È¿Æü±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½¬¼çÀÊ¤Ë¤è¤ë·³»ÙÇÛ¤ÎºÆ·ú¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢9·î3Æü¸å¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢°ìÃ¶»Ï¤Þ¤Ã¤¿È¿Æü±¿Æ°¤¬¡Ö´·À¤ÎË¡Â§¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¯²ÄÇ½À¤ÏÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢Àú¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Î¶ËÃ¼¤ÊÈ¿Æü´¶¾ð¤Ï´ÊÃ±¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ïº£¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤Î´í¸±¤Ê¹ñ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤è¤¦¡£·Ù²ü¤Ï°ú¤Â³¤¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
