【松本人志復帰】テレビ局は大慌て…「ダウンタウンチャンネル」の想定外すぎる「ビジネスモデル」

最低でも「毎月1億円以上」の売り上げ

テレビ関係者が今、戦々恐々としながらその行方を見守っているのが11月1日に始動する吉本興業の新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」だ。

この新サービスの成功次第で、テレビは強力なライバルを迎えることになり、業界のパワーバランスが根底から覆される可能性が取りざたされているのだ。加えてお笑い界の絶対的カリスマ、松本人志（61歳）の本格的な活動再開の舞台となるという点でも大きな注目を集めている。

松本といえば、昨年に一部週刊誌で性加害疑惑が報じられたことが記憶に新しい。報道に対しては訴訟を起こしたものの、昨年11月に訴えを取り下げた。だが、現在に至っても芸能活動は休止を余儀なくされている。

「松本は今年2月にOAされた『クレイジージャーニー』（TBS系）を最後に地上波から姿を消しました。一方の相方である浜田雅功（62歳）は3月に体調不良で活動を一時休止。5月には復帰を果たしましたが、『お笑い芸人』としての活動は休止と言っていい状態です」（民放キー局関係者）

松本の活動休止に対して「コンプライアンス」を重視するテレビ各局は、スポンサーへの配慮もあり、復帰の道筋を描けないまま、その動向を見守るしかなかった。長年続いた冠番組『ダウンタウンDX』（日テレ系）が、MC（松本と浜田）不在という異例の形で最終回を迎えたことは、地上波復帰の難しさを象徴する出来事だった。

そうした膠着状態を打ち破るように、吉本興業は8月20日、独自の配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11月1日に開始すると発表したわけだ。

「これは、テレビという既存の枠組みに依存しない、新たな活動の場を創出する決意表明に他ならない」と語るのは、民法キー局編成幹部だ。

「この『ダウンタウンチャンネル（仮称）』は、単なる動画配信に留まらない壮大な構想を持っていると思われます。まず、形式は月額定額制のサブスクリプションモデルが想定され、視聴者はスマートフォンやPC、テレビで視聴が可能となる。

テレビ業界では『月額980円で会員数が10万人を超えたと想定すると、最低でも毎月1億円以上の売り上げが見込める』との試算もある。このマネタイズモデルが定着すると芸人が地上波にこだわらくなるわけです」（芸能プロ関係者）

地上波テレビ局との全面戦争か？

制作の源泉となるのは、吉本興業が設立した「コンテンツファンド」だ。国内外の企業から数十億円規模の資金を調達しており、この潤沢な資金がクオリティの高いコンテンツ制作を支えている。

「これはファンから直接資金を募るクラウドファンディングとは異なり、企業レベルでの大規模な投資だそうです。松本自身、過去のインタビューでも『（復帰）一発目は浜田と二人でやりたい』などと語っていました。まずはダウンタウン2人のコンテンツが中心になるはずでしょう」（放送作家）

参加するタレントは、まさに「オール吉本」だ。ファンドの計画では、明石家さんま（70歳）、ダウンタウンを筆頭に、千鳥、かまいたちといった現代のお笑い界を牽引する人気芸人の名前が挙がっている。さらに松本は、一連の騒動で活動が制限されているスピードワゴン・小沢一敬（51歳・ホリプロコム所属）らの活動の場を創出したい意向も示しており、吉本芸人にとっての新たな「聖域」となる可能性も秘めているのだ。さる老舗の制作会社プロデューサ―は、こう語る。

「このコンテンツが成功すれば、テレビの価値は相対的に大きく棄損されるだろう。これまで芸人たちは、地上波テレビで顔を売り、知名度を上げることが成功への唯一の道だと信じてきた。しかし、このチャンネルが確立されれば、『無料のテレビで顔を売って、本丸の有料配信で稼ぐ』という新たなビジネスモデルが生まれる。吉本の若手芸人が配信ライブで数千万円を売り上げる例もあり、テレビに出演する必要性が薄れる時代が到来するかもしれない」

もっとも、製作元である吉本興業や松本自身は、地上波テレビ局との全面対決を望んでいるわけではないという声も聞こえてくる。

「吉本興業の株主は民放キー局です。だから、ライバルとなるような構図は避けるはずだ。たとえば、地上波で『ダウンタウンチャンネル（仮称）』のCMが流れるといった形や、『ダウンタウンチャンネル（仮称）』でテレビ地上波の素材を流用することもありうる。松本自身はかつて『テレビへの決別だとか、反テレビだとか、そういうものではない』と語っており、既存メディアへの配慮をにじませている。これは地上波への未練がある証拠と言っていい。今後はテレビ局と『ダウンタウンチャンネル（仮称）』の奇妙な共存関係が生まれるのかもしれない」（キー局関係者）

果たして「ダウンタウンチャンネル（仮称）」は、テレビ界にとってパンドラの箱になるのだろうか。

