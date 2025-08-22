「別の女性とのベッドイン写真が…」土屋アンナの衝撃修羅場エピソードに鈴木愛理「ドラマみたい」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

8月21日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして土屋アンナとゆうちゃみが出演した。

自身が浮気された経験を語った土屋。彼氏のスマホに衝撃の写真が保存されていたと明かし…。

【映像】土屋アンナ、男性の浮気が判明した瞬間取った行動にスタジオ驚き

今回のテーマは「サバサバ女子」。裏表がなく、芯があってブレず、女性も憧れるかっこいい女性がサバサバ女子と呼ばれるそうで、街頭アンケートでは例としてこの日のゲストの土屋の名前が挙がった。

番組では、一般のサバサバ女子に街頭インタビュー。異性との付き合い方について聞いたところ、「束縛は全然しないです。自由にしてもらって、浮気されたら“覚えとけよ”ってタイプ」との意見が返ってきた。

VTRを見た土屋は「そうでございます」「その通りでございます」と大きくうなずく。さらに、「墓場まで持っていってくれる自信があるなら、“やってみろ！”って感じなので」との言葉には「あ、ヤバい！あたしこれ、ガチでやったことある」と笑った。

さらに、土屋の恋愛トークに。これまで2度、浮気されたことがあるという土屋は「結構遊び癖がある人で、飲んでるときにケータイを見てたら、女の子とベッドインしてる写真が出てきて」と衝撃告白。これにはゆうちゃみも思わず「うっわ最悪！」と顔をしかめた。

その写真を見た土屋は男性に「電話しろよ」と写真の女性に電話を掛けさせると、相手と話し「申し訳ないですけど、きちんと私が切るんで、そちらのほうに行くらしいんでよろしくお願いします」と伝えたそう。「大変な男だと思いますが、楽しんで」と言って電話を切ったそうだ。

豪快なエピソードに山里は「うわー」と笑い出してしまう。一方の鈴木は「ドラマみたい」と驚いていた。

土屋としては相手の女性に対して「ケンカ売ってるんだな」という気持ちだったそう。「付き合ってるのを知っていていったなら、いい度胸してるね」と思いつつ、そのケンカは買わずに「あげます」と男性を譲ったのだと語った。