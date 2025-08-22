“蕎麦すする姿見たい”に松たか子「そこら辺の蕎麦屋に時々いる。こっそり見てください」

女優の松たか子（48歳）が、8月21日に公開されたPodcast番組「木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト」に出演。蕎麦をすする姿を見たいとお願いしてくる阿部サダヲに「見せるもんでもない」「そこら辺の蕎麦屋に時々いると思うのでこっそり見てください」と語った。



番組のリスナーから、蕎麦を上手くすすれないという悩みが寄せられる。阿部サダヲは「松（たか子）さん、蕎麦名人ですもんね」と松が蕎麦をすするのが上手いことに触れ、松は「あれかな？ 空気を多く吸っちゃう人かな？ ときどきなんか私インスタントラーメンとかで湯気を吸っちゃって。ゲホってなる」と寄り添う。



阿部は「俺、見たことないですもん。松さんが蕎麦食べてるの、まだ。1回見せてください」とお願いしたが、松は「んふっ。見せるもんでもない。そこら辺の蕎麦屋に行ってればときどきいると思う。こっそり見てください。そっとしてください」と阿部に答えた。