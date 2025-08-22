Ｊ１のＣ大阪が２１日、スポーツ報知既報通り、スペイン１部Ｒソシエダードの下部組織からＭＦ久保瑛史（えいじ、１７）が加入すると発表した。兄は日本代表ＭＦの建英（２４）＝Ｒソシエダード＝。クラブを通して「一日でも早くＣ大阪の一員としてチームの力になれるように、そして勝利に貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」とコメントした。

背番号は２６に決まった。Ｃ大阪では、元日本代表ＭＦ香川真司（３６）が１０代でブレイクした０７、０８年につけた出世番号でもある。兄もトップチームでの欧州デビューとなったマジョルカ時代につけた縁もある。これからのキャリアを切り開いていくには、ぴったりな背番号だ。

久保瑛のＪ１入りは、スペインのメディアも「最終的に（Ｒソシエダードの下部組織か）母国で新シーズンを迎えるかの選択を迫られた。この決断が、Ｃ大阪への移籍につながった」と報道するなど注目。現在、欧州各国の強豪がリストアップする兄・建英の去就にも重ねつつ、「タケ（久保建）の将来に影響を与えるものではない」とスペイン国内では強調された。

アタッカーの兄とは違う、身長１８０センチのボランチは、すでにＣ大阪の練習にも参加。早ければ２３日の神戸戦（ヨドコウ）で出場登録が完了する。香川や主将のＭＦ田中駿汰（２８）らとの定位置争いは厳しいが、その中で、Ｊ１での第一歩を踏み出す。

◆Ｃ大阪の背番号２６ ＭＦ香川真司、山口蛍らが背負った。香川は１８歳だった０７年から託されると、Ｊ２で３５試合５得点とブレイク。翌０８年も３５試合１６得点と活躍し、０９年にはクラブのエース番号「８」に変更。１０年にドルトムント（ドイツ）へと飛躍した。０９年に山口も出世番号を受け継いで２季プレー。のちに日本代表に欠かせないボランチへと成長した。また、久保の兄・建英も１８歳だった１９―２０年に欧州で飛躍のきっかけをつかんだマジョルカ（スペイン）では背番号２６だった。

◆久保 瑛史（くぼ・えいじ）２００７年９月２日、神奈川・川崎市生まれ。１７歳。横浜Ｍの下部組織を経て、Ｒソシエダード（スペイン）の下部組織に移った。同クラブのＵ―１９相当の「フベニールＢ」でもプレー。利き足は右。ＭＦ。いとこには、陸上女子８００メートル日本記録保持者の凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝がいる。１８０センチ、７３キロ。