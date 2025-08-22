【ダンダダン】第2弾KVとクライマックスPV公開！ 坂田金太役は藤原大智！ ABEMAでは特番も
毎週木曜深夜0時26分から、MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて放送中のTVアニメ『ダンダダン』の第2弾キービジュアルと第2期クライマックスPVが公開。新キャラクター、坂田金太役は藤原大智が演じる。またABEMAにて、8月23日（土）20時から、特番の放送が決定した。
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語だ。
このたび公開されたキービジュアルは、時代を感じさせる少し粗めな風合いをあえて行ったデザイン。ロボットと怪獣らしきものが対峙し、その後ろにうっすら浮かぶ新キャラクター・坂田金太の顔。それらを見上げるようにモモ、オカルン、ターボババア、アイラと、なぜかポーズを取る ”いつもの” ジジが描かれている。青緑、赤、ピンク、紫と彼らを示すそれぞれの ”色” が影のように伸びていることにも注目だ。
キービジュアルと共に公開された第2期クライマックスPVは、これまでとは一線を画し、リズミカルなBGMのもと、新キャラクター・坂田金太がノリノリで登場するところから始まる。
SFを愛する金太が、オカルトを愛する一見地味な印象のオカルンに絡んで行き、 ”金の玉” の情報を知ったことから、超能力を持つモモ、変身するオカルンが対峙する宇宙怪獣との戦いに巻き込まれていく姿が映し出されていく。宇宙怪獣から逃げるモモ、オカルン、金太。変身したアイラ、ジジなども登場し、戦いは新たなステージへ突入する。
次なるステージの中心的人物になってくる新キャラクター、坂田金太はモモやアイラと仲良しのオカルンに美女にモテる方法を聞きに来たクラスメイト。冴えないオカルンがモテる理由を探っている人物。
金太を演じる藤原大智は、「金太は自他ともに認めるちゃんとしたオタクです。揺るぎない信念と熱意、そして孤独にも負けない強い覚悟を持ってる奴だと思います」と語り、「まずその気高さを大切にするようにしました。そしてナルシストだったり、好きな事に対して熱く語ったり、周囲に邪険にされて喚いたり、ジェットコースターのような感情の移り変わりも金太の魅力的なところなので、そこも意識して演じさせていただきました」と、演じるにあたり意識したことも語った。
また、8月23日（土）20時から、モモ役の若山詩音、オカルン役の花江夏樹が出演する『TVアニメ「ダンダダン」クライマックス直前特番じゃんよ！』がABEMAにて放送することが決定した。
次なる相手は、宇宙怪獣！？ なTVアニメ『ダンダダン』第2期、お楽しみに。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
