内側からのほてりを解消してくれます


昔から「季節の変わり目は体調を崩しやすい」と言われますが、猛暑に豪雨と天候が不安定な近年は、からだの不調を感じている人が多いのではないでしょうか。

そんな人におすすめしたいのが、食べてからだを整える食養生「二十四節気スパイスカレー」。二十四節気（にじゅうしせっき）とは、春夏秋冬をさらに6つに分けて、1年を二十四等分した季節のこと。料理研究家のヤミーさんと漢方養生指導士・石井りかさんが、薬膳漢方の知識をもとに研究した季節のカレーを提案してくれます。

使うのは市販のカレー粉や身近な食材がほとんど。手軽に作れる薬膳カレーで、おいしく体をいたわる食養生を始めませんか？

※本記事はヤミー、石井りか著の書籍『季節の食材とスパイスでからだを整える 二十四節気スパイスカレー』から一部抜粋・編集しました。

■二十四節気名：立秋（りっしゅう／8月7日頃〜）

暦の上では秋のはじまりですが、まだ真夏のような暑さが続きます。

これ以降の暑さは残暑といいます。暑さで体力を消耗しやすく、夏バテで体調を崩しやすい時期です。

胃腸を整えて消化吸収を良くし、元気なからだで暑さを乗り切りましょう。

汗で失った潤いを補ってくれる、甘いものと酸っぱいものを組み合わせた食材を摂ることで、内側からのほてりを解消してくれます。

■きのこのクリーミーカレー　（所要時間：20分）

きのこたっぷり！くるみを加えたソースと牛乳で煮込むなめらかクリーミーなカレーです

くるみを加えたソースと牛乳で煮込むなめらかクリーミーなカレーです


材料（2人分）

まいたけ…100g

しめじ…100g

たまねぎ…1/2個

しょうが…1かけ

にんにく…1かけ

くるみ…20g

トマト水煮缶（カット）…1/2缶（200g）

バター…20g

カレー粉…小さじ2

塩…小さじ1/2

牛乳…1/2カップ

水…1/2カップ

つくりかた

1.まいたけは食べやすくほぐす。しめじは石づきを切り落としてほぐす。

2.たまねぎ、しょうが、にんにくはすべてざく切りにして、くるみ、トマトの水煮をミキサー、またはフードプロセッサーに入れてなめらかになるまで撹拌する。

3.フライパンにバターを入れて中火にかけ、溶けてきたら、2のペーストを加え、水分がとぶまで中火でじっくり炒める。カレー粉、塩を加えて混ぜ、まいたけとしめじを加えて炒め合わせる。

4.3に牛乳、分量の水を入れてフタをし、表面に油が浮いてくるまで弱火で10分程度煮る。

YUMMY’S COMMENT

夏バテかな？　と思ったときに元気をつけることを意識したカレーです。きのこ類は元気をつける食材とされているので、バテ気味なときはとにかくきのこ！　白米も元気をつける食材なので、ごはんがすすむカレーは、あらためて夏にぴったりな料理だと思いました。

■鶏肉のはちみつレモンカレー　（所要時間：25分）

鶏肉×トマトの凝縮したうまみとコクが魅力です。甘酸っぱいレモンとはちみつの風味がカレーと好相性！

甘酸っぱいレモンとはちみつの風味がカレーと好相性！


材料（2人分）

鶏もも肉…1枚

レモン…1/2個　※無農薬のもの。なければ絞り入れる

たまねぎ…1個

にんにく…1かけ

しょうが…1かけ

トマト水煮缶（カット）…1/2缶（200g）

Ａカレー粉…小さじ2

　塩…小さじ1/2

　薄力粉…大さじ1

油…大さじ2

クローブ…3粒

カルダモン…2粒

水…1カップ

はちみつ…小さじ2

つくりかた

1.鶏もも肉はひと口大に切る。レモンは半月切りにする。たまねぎ、にんにく、しょうがはフードプロセッサーやチョッパーで細かなみじん切りにするか、またはすりおろす。

2.フライパンに油を入れて中火にかける。軽く温まったらクローブとカルダモンを入れ、ぷくりとふくらんできたら、1のたまねぎ、にんにく、しょうが、トマトの水煮を入れ、フタをしてしっかり水分がとぶまで煮詰める。

3.Aと鶏肉を加えて炒め合わせ、肉の色が変わったら水を加え、煮立ってきたらフタをして弱めの中火にして10分ほど煮る。仕上げにレモンとはちみつを加えてよく混ぜる。

YUMMY’S COMMENT

たっぷり汗をかいた日におすすめのカレー。薬膳では甘いものと酸っぱいものの組み合わせは、汗で失った潤いを補給してくれるとされているので、鶏肉をはちみつとレモンで煮込むことにしました。いつものチキンカレーも組み合わせ次第で季節にあった養生食になるということですね！

■このレシピを参考にするときは

・小さじ1は5ml、大さじ1は15ml、1カップは200ml、1合は180mlです。

・「 つくりかた」の加熱時間、火加減、調理時間は目安です。

・「油」は、こめ油を使用しています。お好みの油をお使いください。

・「バター」＝有塩バターです。

著＝ヤミー、石井りか／『季節の食材とスパイスでからだを整える 二十四節気スパイスカレー』