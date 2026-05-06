男性社員のお茶出し→「おかしいと思わんかったとね？」と上司に問われ…ブレなかった感覚がまさかの展開を呼ぶ!?【作者に聞く】

男性社員のお茶出し→「おかしいと思わんかったとね？」と上司に問われ…ブレなかった感覚がまさかの展開を呼ぶ!?【作者に聞く】