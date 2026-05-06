ビニール傘がない世界!?雨の日に遭遇した″アメリカ流″の価値観！日本の″当たり前″との違いに仰天したエピソード【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「アメリカ人は傘をささない」という話を聞いたことはないだろうか？アメリカだけでなく、そのほかの国でも日本ほど傘をささないという。今回紹介する漫画は、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さんが描いたアメリカあるある漫画だ。ロサンゼルスで暮らしているkasuteraさんは、日常のちょっとしたことに日本とアメリカの文化の違いを感じることがあるという。傘を持ち歩く文化がないというアメリカ人は、急な豪雨のとき、どう対処するのだろうか？この問題についてkasuteraさんに話を聞いてみた。
友人2人と雨宿りをしていた作者のkasuteraさん。次第に強まる雨に「なんで天気予報見なかったんだよ」と小さな口論が始まるなかで、ふと頭に浮かんだのが、“アメリカでは雨予報でも傘を持ち歩く人がほとんどいない”という光景だったという。
実際に現地で暮らしてみて感じたのは、雨の日そのものが日本より少ないこと、そして「夏限定の話かもしれませんが、湿度が高い日本と違って“濡れてもどうせすぐ乾くから”というのもあるかもしれません」とkasuteraさんは振り返る。さらに車社会であることも大きく、移動の多くが車なら、確かに傘の出番は少ないのかもしれないと語る。
なかでも驚いたのは、暴風雨とわかっていても特別な装備をせず出かける人がいることだそうで、周囲をあまり気にしないお国柄も関係しているのではとやわらかく分析するkasuteraさん。「アメリカに住んでから、ビニール傘を見たことがないんです」と話すように、日本のようにコンビニで気軽に傘を買う文化もほとんど見かけないのだとか。
とはいえ、さすがにどしゃ降りのときはどうするのか。その答えは本作「傘」のなかで描かれており、思わずクスッと笑ってしまう展開が待っている。日本では当たり前の“傘をさす”という行動も、場所が変わればここまで違うのかと気づかされる一作を、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
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