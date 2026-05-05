サンリオコラボだとーーーーッ！？【マクドナルド】可愛いカップが目印の「新作ドリンク」

【マクドナルド】から、世代を超えて愛される【サンリオ】キャラクターたちとのコラボドリンクが登場。愛らしいデザインが施された限定カップは、持っているだけで気分を高めてくれるでしょう。今回は、甘いものを飲んでリフレッシュしたいときにぴったりな、見た目も味わいも大満足の注目メニューをご紹介します。

甘酸っぱくてジューシーなフルーツ系ドリンク

最初にご紹介するのは、真っ赤なカラーが特徴の「ハローキティのジューシーいちごスムージー」です。カップに描かれたキティは、今回だけの特別なデザイン。スムージーの赤色が、キティの可愛さをより引き立たせてくれているよう。@ftn_picsレポーターともさんによると、「完熟いちごのジェラートを食べているみたいな、ジューシーで甘さのある濃厚ないちご味」が楽しめるそう。

シャリシャリ食感がクセになる

付属のストロースプーンですくい上げた様子からは、氷のシャリシャリとした質感が伝わってきます。気温が高い日のリフレッシュタイムにもぴったりそう。カップの反対側にはポムポムプリンも描かれているので、くるくる回してデザインの可愛さを楽しめるのも、嬉しいポイントです。

まるで飲むプリン！？

続いては、ポムポムプリンの淡いクリームカラーが映える、甘党の人にぴったりなデザートドリンク「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。スムージーと同じく、ポムポムプリンとキティのデザインを楽しめる愛らしい限定カップに注がれています。「スイーツ大好き」という@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「完全に飲めるしゃりしゃり系プリン！」とのことで、その味わいに期待が高まります。

ふわふわホイップに心躍る

プリンフラッペの上には、ふんわりとしたホイップがたっぷり！ ベースとなるフラッペのシャリッとした食感と合わさることで、「なめらかなホイップクリーム」（公式サイトより）の口溶けを最後まで飽きずに味わえそう。ハンバーガーやポテトなど、塩気のあるメニューと一緒に味わえば、一層その甘さを楽しめるでしょう。

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※こちらの記事ではftn_pics、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里