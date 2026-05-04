マクドナルド、ポテトLの“まさかの注文法”に90万いいね「天才」の声

マクドナルドの人気サイドメニュー「マックフライポテト」に、思わず二度見する“意外な注文スタイル”が再び拡散しています。海外SNS発のアイデアですが、いま改めて注目が集まり、「便利すぎる」と話題になっています。

カップに入ったポテト？思わず二度見の光景

SNSに投稿された動画では、Lサイズのポテトが通常の紙容器ではなく、透明のドリンクカップに入れられて提供されており、その見た目のインパクトが話題となっています。

一見するとユニークなだけのアレンジに見えますが、この入れ方にはしっかりとした理由があります。海外のTikTokユーザーが紹介したもので、ポテトを縦長のカップに入れることで、持ち運びやすさと実用性を両立している点がポイントです。

出典：TikTok

SNSでは今も「天才的」と称賛

最大のメリットは、車のドリンクホルダーにそのまま収まること。運転中でも安定した状態でポテトを取り出せるため、ドライブスルー利用時に特に便利だといわれています。また、容器の形状的にポテトがこぼれにくく、車内を汚しにくい点も支持されている理由のひとつです。

このアイデアには「これは賢い」「すぐ真似したい」といった声が相次ぎ、動画は90万件以上の“いいね”を記録。過去に投稿された内容でありながら、現在もなお拡散が続いており、その実用性の高さが改めて評価されています。

※こちらの記事では@HellthyJunkFood様のTikTok投稿をご紹介しております。掲載内容は海外SNSの投稿をもとにしており、実際の対応は店舗により異なる場合があります。