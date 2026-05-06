「セブンイレブン」人気パンが100円に！ こだわりソースの“コロッケパン”など3日間＆朝限定で割引
「セブンイレブン」は、5月7日（木）から3日間限定で、人気のパンが100円（税抜）で購入できる「感謝割り」を、全国の店舗で開催する。
【写真】小腹に最適！ 甘い菓子パンもラインナップ
■朝限定で実施
今回「セブンイレブン」創業52周年の「創業感謝祭」より「感謝割り」第2弾として開催されるのは、5時00分〜11時00分の朝限定で人気のパン6品が100円（税抜）で販売される期間限定のフェア。
対象商品には、たまごフィリングとコッペパンが相性抜群な「コッペパンたまご」や、旨味のあるコロッケを程よいスパイス感と甘味のあるソースで味付けした「こだわりソースのふんわりコロッケパン」など、朝食にぴったりな惣菜パンが展開される。
また、ソフトフランス生地に練乳クリームをサンドした「練乳ミルククリームの香ばしフランス」や、もちもちのパン生地にチョコクリームとチョコチップを挟んだ「チョコクリームのふわもちちぎりパン」といった、小腹を満たす甘い菓子パンもそろう。
【写真】小腹に最適！ 甘い菓子パンもラインナップ
■朝限定で実施
今回「セブンイレブン」創業52周年の「創業感謝祭」より「感謝割り」第2弾として開催されるのは、5時00分〜11時00分の朝限定で人気のパン6品が100円（税抜）で販売される期間限定のフェア。
対象商品には、たまごフィリングとコッペパンが相性抜群な「コッペパンたまご」や、旨味のあるコロッケを程よいスパイス感と甘味のあるソースで味付けした「こだわりソースのふんわりコロッケパン」など、朝食にぴったりな惣菜パンが展開される。
また、ソフトフランス生地に練乳クリームをサンドした「練乳ミルククリームの香ばしフランス」や、もちもちのパン生地にチョコクリームとチョコチップを挟んだ「チョコクリームのふわもちちぎりパン」といった、小腹を満たす甘い菓子パンもそろう。