「どうしたらここまで自由になれるのか…」 飼い主への信頼度しかないネコのポーズに8.3万いいね！
【お、落ちそう〜！！】空前絶後のヘソ天を披露する猫ちゃん
一緒に暮らしているワンちゃんや猫ちゃんが自分を信頼してくれるというのは、飼い主にとってとても嬉しく幸せなこと。大事な相手には安心して自由に過ごしてほしいって思いますよね。でもたまに、飼い主がびっくりしてしまうくらい自由な行動を取ることも！
飼い主であるクウとカイさんの足の上で仰向けになり、ぐでっと伸びている茶白のクウちゃん。ばんざ〜い！とおなか丸出しで限界まで伸び切っていそうな体が、飼い主さんの上から滑り落ちそう！ この思わず笑っちゃうくらいの自由な様子に、「飼い主さんとの信頼関係を感じる」「羨ましいほど自由！」とコメント欄も大盛り上がり！ 飼い主さんへの信頼が野生の本能に勝っているのでしょうね。その自由さ、本当に羨ましい！
クウちゃんのこのポーズに至るまでの経緯を聞いてみると、「定時が過ぎ、仕事も区切りがついたところにクウちゃんが甘えにやってきた」そうで、「仕事を終え、床に転がるクウちゃんを抱き上げて撫でていたところどんどん伸びてポストの様子となりました」と教えてくれました。クウちゃんも、甘えるチャンス！と思ったのでしょうか？ 微笑ましいですね。
この様子を見たクウとカイさんは、「落ちることを全く考えていなさそうなところに笑ってしまいました」とのこと。クウちゃんも、もう一匹の茶トラの猫カイちゃんも、「彼らの気の向く時なら抱っこ好き」なようで、甘えたい時は自分で膝の上に乗ってくるそう。基本的にどちらも撫でられることが好きらしく、甘えたがっている時に抱っこするので嫌がるそぶりはないと話しました。でも、「あまり気乗りしない時に膝に乗せてもスッと去っていく」と、猫らしい気まぐれな一面も教えてくれました。
二匹の性格について聞いてみたところ、「クウちゃんは自由で主張もしっかりする甘え上手なタイプ、カイちゃんはちょっとびびりで甘えたくても一歩引いて遠慮するタイプ」なんだとか。最近の可愛かったエピソード、面白かったエピソードについては、「あり過ぎて語りきれません！笑 だいたいはポストでお伝えしています」とのことでした。
今回の投稿のほかにも、自由にリラックスした様子のクウちゃんや、クウとカイさんに甘えたくてアピールしている様子、安心しきってお昼寝している様子など、飼い主さんとの関係が伝わってくるポストが多数！
こんなに信頼されたら、この子たちを全力で守らなきゃって思っちゃいますね。
今後もきっと、癒し癒されながら暮らすクウとカイさん、クウちゃん、カイちゃんの生活をたくさん見せてくれることでしょう。これからも幸せのおすそ分け、期待しています！
文＝月乃雫