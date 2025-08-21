日大三vs県岐阜商、沖縄尚学vs山梨学院の組み合わせに

第107回全国高校野球選手権は21日、準決勝の2試合が行われる。第1試合では日大三（西東京）と県岐阜商が、第2試合では沖縄尚学と山梨学院が激突。これまで名勝負を繰り広げてきた4校だが、そのうち1校の突出した数字にファンはあらためて驚いている。

第1試合で激突する日大三は3試合で平均得点5.7、平均失点3.0に対し、県岐阜商も4試合で平均得点5.3、平均失点3.5と得失点では似た数字となっている。4校の中では唯一、今世紀に入ってから2度の夏優勝がある日大三と、春夏連覇を狙った横浜を倒して勢いに乗る公立の名門・県岐阜商の戦いは好勝負が期待できそうだ。

一方で第2試合に登場する沖縄尚学は4試合で平均得点2.8に対し平均失点1.0という堅守を持ち味に勝ち上がってきた。これに対する山梨学院は、平均得点が10.3と驚異の打力が武器。3試合すべて2桁安打を放っており、大会打率.800を残す4番の横山悠捕手（3年）を中心にチーム打率.398も圧倒的だ。また、身長194センチの体格を誇る右腕・菰田陽生投手（2年）の力投で平均2.0失点と投手力も優れている。

この山梨学院の破壊力にSNSも「平均得点バグってるw」「山梨学院の平均得点と打率が」「明らかにおかしい」「低反発で4割近い打率残してるのヤバイだろw」「山梨学院の打線が凄い……」「やばすぎやな」「攻めの王者山梨学院と守りの王者沖縄尚学の戦いに見える」「全員野球で守り抜こう」などと沸き立っている。

ただ、沖縄尚学も大会屈指の左腕・末吉良丞投手（2年）がここまで2完投と大活躍。4校で最少の1失策という堅守も持ち味で、準々決勝でも1点差で東洋大姫路（兵庫）を破る集中力の高さを見せてきた。最強の矛と盾の激突で、どちらに軍配が上がるのか目が離せない。（Full-Count編集部）