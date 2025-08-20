AI Sword代表取締役・大池知博「営業とマーケティングの力で新たなAI企業を発掘していきたい」
学生時代に起業 仕事にのめり込む
─ 大池さんはAIのセールス＆マーケティングを手掛けるAI Swordでの仕事を手掛けているわけですが、これまでの歩みを聞かせて下さい。
大池 大学在学中の23歳の時に学生起業したのが最初です。当時はサイバーエージェントでインターンをしていて、就職しようか、起業しようか迷う中で、勢いでスタートしました。
起業が目的でしたから、どんな事業をやるかも決めずに会社を登記しました。ですから、仕事は本当に何でもやっていましたね。学生でしたから、同じ学生を集めて就活イベントを開催したり、イベントスペースのような会場を借りてバーベキュー場を運営したりしていました。
─ 起業して、最初の手応えはどうでしたか。
大池 本当に勢いだけで起業しましたから、最初は大志もありませんでしたし、駄目だったなと振り返って思います。ただ、ふんわりとですが「大きな事をしたい」という思いは持っていました。
学生時代には、当時最も大きなサークルの代表を務めており、そのメンバーと一緒に会社を立ち上げたこともあって、いろいろな意味でサークル的なノリでしたから覚悟もなく、そこもよくなかったなという反省があります。
─ 大学は法政大学経営学部でしたね。
大池 そうです。しかし、起業してしまったので通うモチベーションを失って、最終的には中退しました。一浪して入学したのですが、仕事が忙しくなって2年ほど休学し、26歳の時に退学届を出したんです。
─ 仕事にのめり込んでいったわけですね。
大池 営業とマーケティングに強みを持つ会社として事業を展開してきました。実績としては、私が25歳の時に、当時とあるテーマパークを企画したことが挙げられます。1カ月で3万人を集客しました。
他にも「食べられないアイスの国」というコンセプトでイベントを企画して、3日間で1万人を集客したこともあります。全ての企画を自分で考え、自分でマーケティングしました。テーマパークの時は、日本の全ての大手テレビ局が取材に来たことに加え、海外からもアメリカや中国、台湾の著名テレビ局も取材に来ました。
─ そうした経験で営業、マーケティングの力を培ってきたわけですね。
大池 ええ。我流ではありますが、自分が営業、マーケティングに強みがあるなという自信を持つことができました。人に会うのが好きですし、ミーハーなので業界問わずにいろいろな人に突撃して、お会いするようにしてきました。
─ 企画力はどういうところから湧いてくるんですか。
大池 今お話した、私自身の「ミーハー力」ではないかと思っています。例えば、SNSのインスタグラムで写真映えを意識する「インスタ映え」という流行があります。特に女性は写真映えする料理などを提供するお店に行くわけですが、私も流行りものが気になって行ってしまうんです。人でも、有名な人、流行の人に会いたくなるのですが、それが企画に生きています。
AIの世界で営業、マーケティング力を生かす
─ そうした強みは、新たに立ち上げたAI Swordではどう生かしていきますか。
大池 AIを巡っては、企業も増えていますが、技術やサービスを強みにしている企業が多いのが現状です。そこで我々はあくまで独自のポジションで、「セールス＆マーケティング」でナンバーワンの企業になることを目指しています。
─ 大池さんはAIのセールス＆マーケティングを手掛けるAI Swordでの仕事を手掛けているわけですが、これまでの歩みを聞かせて下さい。
大池 大学在学中の23歳の時に学生起業したのが最初です。当時はサイバーエージェントでインターンをしていて、就職しようか、起業しようか迷う中で、勢いでスタートしました。
起業が目的でしたから、どんな事業をやるかも決めずに会社を登記しました。ですから、仕事は本当に何でもやっていましたね。学生でしたから、同じ学生を集めて就活イベントを開催したり、イベントスペースのような会場を借りてバーベキュー場を運営したりしていました。
─ 起業して、最初の手応えはどうでしたか。
大池 本当に勢いだけで起業しましたから、最初は大志もありませんでしたし、駄目だったなと振り返って思います。ただ、ふんわりとですが「大きな事をしたい」という思いは持っていました。
学生時代には、当時最も大きなサークルの代表を務めており、そのメンバーと一緒に会社を立ち上げたこともあって、いろいろな意味でサークル的なノリでしたから覚悟もなく、そこもよくなかったなという反省があります。
─ 大学は法政大学経営学部でしたね。
大池 そうです。しかし、起業してしまったので通うモチベーションを失って、最終的には中退しました。一浪して入学したのですが、仕事が忙しくなって2年ほど休学し、26歳の時に退学届を出したんです。
─ 仕事にのめり込んでいったわけですね。
大池 営業とマーケティングに強みを持つ会社として事業を展開してきました。実績としては、私が25歳の時に、当時とあるテーマパークを企画したことが挙げられます。1カ月で3万人を集客しました。
他にも「食べられないアイスの国」というコンセプトでイベントを企画して、3日間で1万人を集客したこともあります。全ての企画を自分で考え、自分でマーケティングしました。テーマパークの時は、日本の全ての大手テレビ局が取材に来たことに加え、海外からもアメリカや中国、台湾の著名テレビ局も取材に来ました。
─ そうした経験で営業、マーケティングの力を培ってきたわけですね。
大池 ええ。我流ではありますが、自分が営業、マーケティングに強みがあるなという自信を持つことができました。人に会うのが好きですし、ミーハーなので業界問わずにいろいろな人に突撃して、お会いするようにしてきました。
─ 企画力はどういうところから湧いてくるんですか。
大池 今お話した、私自身の「ミーハー力」ではないかと思っています。例えば、SNSのインスタグラムで写真映えを意識する「インスタ映え」という流行があります。特に女性は写真映えする料理などを提供するお店に行くわけですが、私も流行りものが気になって行ってしまうんです。人でも、有名な人、流行の人に会いたくなるのですが、それが企画に生きています。
AIの世界で営業、マーケティング力を生かす
─ そうした強みは、新たに立ち上げたAI Swordではどう生かしていきますか。
大池 AIを巡っては、企業も増えていますが、技術やサービスを強みにしている企業が多いのが現状です。そこで我々はあくまで独自のポジションで、「セールス＆マーケティング」でナンバーワンの企業になることを目指しています。