科学者たちは、声に出さない頭の中の独り言に関する脳活動を、最大74％の精度で解読できるようになったと新しい研究で発表しました。

頭の中の言葉が解読できる

科学誌Cellに掲載された論文によると、スタンフォード大学の研究チームは筋萎縮性側索硬化症（ALS）や脳幹梗塞で重度の麻痺がある4人の参加者から、頭の中で考えた言葉を解読することに成功したとのことです。この成果は話すことができない人が、脳とコンピューターをつなぐインターフェース（BCI）を使って、簡単かつ自然に意思疎通できるようになる可能性があるといいます。

人が話すことを考えただけのときに、脳活動がどうなるのかを理解できたのは初めてです。重度の言語障害や運動障害がある方にとって、頭の中の言葉を解読できるBCIは、より楽で自然なコミュニケーションを可能にするかもしれません。

と、スタンフォード大学電気工学の大学院生で研究論文の著者のErin Kunz氏は述べています。

以前よりもパワーアップしたBCI

これまでのBCI研究では、声に出そうとして発生する脳活動を解読することはできていました。これは、発話に関わる筋肉を実際に動かそうとすることで生じる脳信号を読み取り、話そうとしている内容を文字に変換する技術のことです。しかしこの方法は、筋肉の動きが限られている人にとっては負担が大きいという課題がありました。今回の研究は、直接「内なる言葉」に焦点を当てた初の試みだったのです。

研究チームは、発話を含む随意運動を司る脳領域である運動野に微小電極を埋め込み、4人の参加者の脳活動を記録しました。

その結果、発話を試みたときと想像しただけのときでは、よく似ているものの完全には一致しない脳活動パターンが確認できたのです。研究チームはAIモデルを訓練し、この内なる言葉の発話信号を解読。最大12万5000語の語彙から文章を読み取ることに成功し、その精度は最大74％に達したそうです。中には、課題中に参加者が心の中で数を数えたときなど、指示していない思考まで拾い上げる例もありました。

頭の中でパスワードも唱えられる

なお、四六時中、心の中を読み取られたくはないという利用者のために、研究チームはパスワード式の制御機能も搭載。特定の言葉（今回の実験ではchitty chitty bang bang）を頭の中で思い浮かべたときだけ解読を許可する仕組みで、パスワードは98％以上の精度で認識されたということです。

74％という精度は高いものですが、現状ではまだ誤りもあります。しかし研究チームは、今後さらに高感度な記録装置やアルゴリズムの改良によって、性能は飛躍的に向上すると期待しています。

BCIの未来は明るいがあります。この研究は、会話のように流暢で自然で快適なコミュニケーションを発話BCIがいつか取り戻せるかもしれないという大きな希望を与えてくれます。

とスタンフォード大学脳神経外科助教授で論文の責任著者であるFrank Willett氏は述べています。