100W高出力・4ポート搭載。UGREENの充電器、弱点が見つからないぞ
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元のイベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
現在、最大100W出力で急速充電できる「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W」や、最大3台の機器が充電可能な「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 75W」など、UGREEN（ユーグリーン）の充電アイテムがお得に登場しています。
期間限定45%オフ！ UGREENの「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W」が4,939円に
UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 100W」がクーポン利用で45％オフの超特価。今なら、4,939円で購入できるチャンスですよ！
巻き取り式のUSB-Cケーブル×1に加えて、USB-C×2ポート、USB-A ポート×1ポートを搭載。巻き取り式ケーブルは8段階に長さ調節ができ、最大75cmまでOK。25000回の伸縮・10000回の折り曲げテストをクリアした耐久性も魅力です。
1つのポートで充電した場合は100Wの高出力で急速充電ができるのも◎。複数ポートでも合計100W出力で充電できます。280gと軽くコンパクトなので、旅行や出張のお供にもぴったりなアイテムです。
最大3台の機器が同時に充電OK。UGREENの「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 75W」がお得
巻き取り式USB-Cケーブル×1つとUSB-C×1ポート、USB-A×1ポートを備えた、UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 75W」がクーポン利用で15％オフです。
巻き取り式のUSB-Cケーブルは最大75cmまで伸ばせるので、後部座席の人も使えてGOOD。少し引っ張るだけで自動でケーブルが収納できますよ。
2ポートを使った充電では最大75W出力、3ポートでも高出力で充電が可能。最大3台の機器が充電できるカーチャージャーがあれば、車でのお出かけがさらに楽しくなりますよ。
最大100cmまで伸びる充電器が登場。UGREENの「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル 100W」も15％オフ
UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル 100W」もクーポン利用で15％オフ。4段階の長さに調節でき、最大100cmまで伸ばせる充電ケーブルがお買い得です。
最大100W出力でスマホやノートPCなど幅広い機器を急速充電することができます。データの転送速度は480mbpsで画像や動画もストレスなく転送できるのも嬉しいですね。
高耐久素材を採用したケーブル部は折れにくく、コネクタ部分も耐久性に優れているので長く愛用できますよ。2年間のメーカー保証付きなので、万が一のトラブルでも安心です。
晴雨兼用で夏の定番アイテムが1,000円オフ。BELLEMONDの超軽量折りたたみ傘「晴雫（はれしずく）」がお得です
BELLEMOND（ベルモンド）の超軽量折りたたみ傘「晴雫（はれしずく）」がクーポン利用で1,000円オフ。完全遮光UVカット率100％＆晴雨兼用で使い勝手に優れたアイテムがお得です。
高級生地に高密度のコーティングを重ね塗り。紫外線をブロック＆吸収しつつ、撥水加工を施し雨をしっかり弾きます。遮熱効果もあり、暑い日でも涼しさを感じることができますよ。
6本骨×グラスファイバー構造により、しなやかでありながら丈夫なフレームを実現。自動開閉式と手開き式の2種類があり、自動開閉式は「安全ロック付き」で一気に押し込む必要はなく逆戻りもしないため、指を挟める心配がありません。約126gと軽く、持ち運びもラクラクですよ。
山善の「冷風扇（リモコンタイプ）」がポイント10％還元で登場！ 微風から強風まで心地よい風をお届けします
涼しい風で体に負担をかけずに暑さを忘れられる、山善（YAMAZEN）の「冷風扇（リモコンタイプ）」がポイント10％還元でお買い得。ワイヤレスリモコン付きで離れた場所でも操作できる優れモノです。
風量は3段階で切り替えでき、1、2、4、8時間のタイマー設定も可能。自動的に風量が変化する「リズム運転モード」や、時間とともに徐々に風量が弱くなる「おやすみモード」を搭載しています。
スライド式の水タンクは、取り外し可能で給水も簡単。土台が水受けになっているので、タンクが結露しても床が濡れないのも嬉しいポイント。フィルターも取り外しできるからお手入れもラクラクですよ。
