「今季中にトロフィーを獲れ。言い訳は不要」アーセナル伝説OBが無冠続く古巣に警告！２位→２位→２位…アルテタ体制７年目は正念場
ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルは、直近３年連続で２位。上位をキープし、チャンピオンズリーグ出場権を確保し続けているとはいえ、優勝も逃し続けている。
カップ戦を見ても、2019-20シーズンのFAカップを最後に主要タイトルから遠ざかっており、丸５年無冠の状態だ。「今季こそ、今季こそ」と言われ続けるなか、2025-26シーズンはチャンピオンになれるのか。
正念場を迎えている名門に発破をかけたのは、レジェンドOBのマーティン・キーオン氏である。アーセナル在籍時に数々のトロフィーを手にした59歳の元イングランド代表DFは、『talkSPORT』で次のように語った。
「今シーズン中にトロフィーを獲得しなければならないのは明白だ。進歩は感じている。チャンピオンズリーグに２度出場し、昨年は準決勝まで進んだ。それは良い進歩だ。しかしトロフィーはない。ニューカッスルやクリスタル・パレスは（国内カップ戦で）長年ぶりにトロフィーを獲得している。アーセナルも同じことをしなければならない」
アーセナルはかつて名将アーセン・ヴェンゲル氏の下、黄金時代を築いた。キーオン氏は当時と比べ、「アーセン・ヴェンゲル時代の段階にはまだ達していない」とも伝えた。
「あの頃は、彼がスロットマシンに立っているようなもので、必ず当たると知っていて、当たるまで離れないような感じだった。結局、彼はトロフィーを獲得した。その段階には達していない。彼（アルテタ監督）はまだ成長中で、昨シーズンの大半はストライカーがいない状態で戦っていた。
もう言い訳は不要だ。今必要なのは前向きな姿勢だ。昨日（マンチェスター・ユナイテッドを１−０で下した今季プレミアリーグ初戦）は少し運が良かったが、それは良いことだ。チャンピオンになるには運が必要だ。一歩ずつ進めばいい」
アルテタ体制は今季で７年目に突入。言い訳の余地は年々なくなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
