¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÀÐÀî¿¿Í¤¡¡¤¤¤¶À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÄÈá´ê¥á¥À¥ë¤ØÌÜ»Ø¤¹à¼ç¾Áüá¡Ö¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·¥ê¡¼¥À¡¼¤Î·è°Õ¤È¤Ï¡½¡½¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£²£²Æü³«Ëë¡¢¥¿¥¤¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê£²£µ¡á¥Î¥Ð¥é¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡££²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤«¤é¼ç¾¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Á°¾¥Àï¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ö£Î£Ì¡Ë¤Ç¤Ï£´¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¡£È¯Å¸ÅÓ¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂç¹õÃì¤ÏàÆÈ¼«¿§á¤ò½Ð¤·¤Æ£±£°Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¯¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡££²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢ÀÐÀî¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¥¨¡¼¥¹·ó¼ç¾¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¡¡¤â¤Á¤í¤óÀÕÇ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ö£Î£Ì¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£²£±£¶ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¿·ÀïÎÏ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀÐÀî¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¡¡¥×¥ì¡¼¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤È¤«¤âÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥ÈÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥È³°¤Ç¤â¼ç¾¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¡¡¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤ò¼ç¾¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Ø¤Ö¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ä¤¬¼ÓÍýÆá¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡Ê£²£³Æü¡Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê£²£µÆü¡Ë¡¢Æ±Âç²ñ£²Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ê£²£·Æü¡Ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡×¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦ÃæÀ¾¿òÂÀ¡Ë
¡¡¡ù¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤Þ¤æ¡¡£²£°£°£°Ç¯£µ·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø£³Ç¯»þ¤Ë»Ð¤ÈÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Î·»¡¦Í´´õ¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ä¹Ìî¡¦¿þ²ÖÃæ¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¤Ç¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££±£¹Ç¯¤ËÅì¥ì¤ØÆþÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë£±£¸ºÐ¤ÇÂåÉ½½éÁª½Ð¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ï·»Ëå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡££²£³¡Á£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é·»¤ÈÆ±¤¸¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¡££²£´¡Á£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Î¥Ð¥é¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£³£´£´ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²¤½£¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë£Ã£Å£ÖÇÕ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡£