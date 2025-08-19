43歳・MEGUMI、“宮古島バカンス”で見せた水着姿に反響「セクシーで素敵」「すごい妖艶」「女神マーメイド降臨」
タレント・俳優のMEGUMI（43）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。宮古島を訪れたときの様子を公開した。
【写真多数あり】「セクシーで素敵」「すごい妖艶」「女神マーメイド降臨」…美しすぎる43歳・MEGUMI、“宮古島バカンス”の様子
MEGUMIは、「先月、宮古島の旅へ行ってきました」と書き出し、「大自然に寄り添いながら生きる人々との出会いや、素晴らしいホテルに心から感動し、普段忙しすぎて、見えなくなっていた物をしっかりと思い出す事ができました！」とすっかり、リフレッシュした様子。
写真では、ホテルでくつろぐ様子や、プールサイドでのショット、さらに水着姿で岩場で泳ぐカットなどを公開した。
この投稿に「女神マーメイド降臨」「すごい妖艶ですね」「人魚が泳いでる？」「MEGUMIさんセクシーで素敵です」などのコメントが寄せられている。
【写真多数あり】「セクシーで素敵」「すごい妖艶」「女神マーメイド降臨」…美しすぎる43歳・MEGUMI、“宮古島バカンス”の様子
MEGUMIは、「先月、宮古島の旅へ行ってきました」と書き出し、「大自然に寄り添いながら生きる人々との出会いや、素晴らしいホテルに心から感動し、普段忙しすぎて、見えなくなっていた物をしっかりと思い出す事ができました！」とすっかり、リフレッシュした様子。
写真では、ホテルでくつろぐ様子や、プールサイドでのショット、さらに水着姿で岩場で泳ぐカットなどを公開した。
この投稿に「女神マーメイド降臨」「すごい妖艶ですね」「人魚が泳いでる？」「MEGUMIさんセクシーで素敵です」などのコメントが寄せられている。