ドジャースは23日から敵地でパドレス3連戦に臨む

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのパドレス戦に5-4で勝利し、首位攻防カードをスイープした。8回にはムーキー・ベッツ内野手が勝ち越しの12号。打った瞬間、中継映像が捉えた大谷翔平投手の“行動”にMLB公式インスタグラムも注目した。

4-4の8回、先頭のベッツはロベルト・スアレスの96.8マイル（約155.7キロ）の速球を振り抜いた。その瞬間、ドジャースタジアムのファン、そしてベンチにいたナインも総立ちして喜んだ。大谷はすぐに立ち上がり、右手を突き上げて打球の行方を見守っていた。

MLB公式インスタグラムは「ショウヘイはムーキーが勝利を確実にしたことを分かっていた」と綴って映像を公開。さらに、「ムーキーが勝ち越し弾を放ち、ショウヘイは気に入ったようだ」と文字を添えた。米ファンも「私のムーキー」「ムーキーが帰ってきた」「美しいスイング」「だからショウヘイが好きなんだ」とコメントが寄せられた。

ベッツの本塁打で勝ち越しに成功したドジャースは、一時明け渡していた首位の座を奪還し、試合を終えて2ゲーム差をつけた。18日（同19日）からは敵地ロッキーズ4連戦、そして22日（同23日）からは再びパドレスと敵地で3連戦に臨む。ヒリヒリする戦いがまた待っている。（Full-Count編集部）