◇第107回全国高校野球選手権第12日・3回戦 明豊1―3県岐阜商（2025年8月17日 甲子園）

明豊のスーパー1年生・川口琥太郎の“最初の甲子園”が終わった。3点を追う2回の第1打席。外角高めの直球を捉えて左翼へ三塁打を放った。「来た球を強く振った。体が反応して、いい打球が打てた」（川口）。明豊はこの無死三塁で挙げた1得点のみ。3併殺もあって県岐阜商に与えた初回の3点を取り返すことはできなかった。

川口は奮闘した。三塁打の後は第3、第4打席で安打を重ねて4打数3安打。ただ、単打2本は先頭打者だったため得点に結びつかなかった。

「3試合目でようやく振れた。最初の試合の1打席からしっかり振れるようにならないと」と川口は初めての甲子園の反省を口にした。「来年、再来年があるんで、自分の持ち味である長打力を生かしてチームに貢献したい」と未来を見据えることも忘れなかった。

涙を流す先輩たちから「来年しっかり取り返してこい」と励まされると「次はベスト16以上、優勝を目指して頑張っていきたい」と川口。ひと回り大きくなって聖地に帰ってくるはずだ。 （千田 篤史）