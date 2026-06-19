◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト９―２広島（１９日・神宮）広島の黒原拓未投手が、２４年１０月１日以来、６２６日ぶりに１軍マウンドに上がった。５点ビハインドの５回に２番手で登板。２安打１失点だったが、２奪三振。「全体的に高かったりしたけど、またしっかりやっていきたい。次はしっかり無失点で帰ってこられるように」と振り返った。昨年５月に左膝手術、今年１月に腰の手術を受け、長いリハビリ生活を送ってきた。