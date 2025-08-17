テレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」が１７日に放送された。

お笑いコンビ・博多華丸・大吉が「街のうまい丼とうまい麺」を巡るバラエティー。この日は女優・鈴木砂羽をゲストに奥浅草を散策した。

大吉は、鈴木と共通で親交の深い後輩としてバッドボーイズ・清人の名を挙げた。鈴木は「きよっぴー（清人）６月に会って飲んだよ？足立で、綾瀬で」と笑顔を見せた。

大吉は、東京進出時に清人と同居生活を送っていたことを回想し「清人に『家の近くで飲みましょう』みたいに誘ってもらって行ったとき『この店、よく砂羽さんも来るんですよ』って。下（の階）がお店で、上が従業員の方が休めるような所。砂羽さん、帰れなくなったら、そこ（従業員の休憩所）で寝て帰ると聞いて…」と明かした。

鈴木は「そう。シャンパン飲みすぎてゲロゲロ吐いて『もうダメかもしれん』とか言って寝てた…。ハハハ！」と豪快に笑い飛ばした。大吉は「いや、本当…。俺ヤバいと思いました。役者さん、大女優さんが（店で）吐いて潰れるのはダメでしょ…」と苦笑。鈴木は「そんなの日常茶飯事だよ！」と笑っていた。