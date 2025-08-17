◆米大リーグ ドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが、同率首位のパドレスに快勝で連勝を飾り、単独首位の座を奪還した。序盤に大量５得点をリードし、逃げ切った。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は２打数１安打２四球。２得点で、両リーグ独走の１１７得点目をマーク。ロバーツ監督は「明らかにシースは翔平には打たれまいとしていました。その中で翔平は四球を選び、後ろの打者につなぎました。それが複数得点につながり、打線が焦らないように余裕を持たせた。翔平は役割を果たした」と絶賛した。

相手先発は昨季１４勝を挙げ、ノーヒットノーランも達成した右腕シースだが、大谷は試合前時点で通算２１打数７安打、打率３割３分３厘、２本塁打６打点と相性はよかった。両軍無得点の初回先頭の１打席目は四球を選んで出塁し、その後は１死満塁とすると、Ｔ・ヘルナンデスの右犠飛で先制のホームに生還。３点リードの２回１死で迎えた２打席目は先発シースの前に２打席連続の四球で出塁。５―０の４回１死で迎えた３打席目は８４・４マイル（約１３５・８キロ）のナックルカーブを巧みに捉えると、“大谷シフト”の間を抜ける中安とし、自身２試合ぶりのヒットとなった。

チームは１３日（同１４日）に、４月２７日以来１０８日ぶりに首位の座を明け渡し、前日から今季最長１３連戦をスタートし、同地区首位・パドレスとの本拠地３連戦初戦で連敗を「４」で止め、再び同率首位に浮上。この日は連勝で勝ち越しを決め、単独首位の座を奪い返した。