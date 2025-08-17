藤浪晋太郎が移籍後初先発

■中日 ー DeNA（17日・バンテリンドーム）

中日は17日、バンテリンドームで行われるDeNA戦で“スタメン全員左打者”のオーダーを組んだ。この日、DeNAは途中加入した藤浪晋太郎投手が移籍後初めて先発登板。松葉貴大投手が「8番・投手」で起用された。

藤浪のレギュラーシーズンでの登板は阪神時代の2022年9月23日広島戦（マツダスタジアム）以来、1059日ぶり。8月6日のイースタン・巨人戦は4回途中7四死球。死球を当てたのはいずれも右打者の山瀬と亀田だった。

剛腕に対して中日もスタメンに全員左打者を並べた。1番に岡林勇希外野手、「2番・二塁」で樋口正修内野手が入った。この日、出場選手登録をされた板山祐太郎外野手が「5番・三塁」で即スタメン。「9番・遊撃」で土田龍空内野手が起用された。

対するDeNAはダヤン・ビシエド内野手が「5番・一塁」、京田陽太内野手が「8番・遊撃」と元中日勢がラインアップに並んだ。

【中日スタメン】

1番・中堅 岡林

2番・二塁 樋口

3番・右翼 上林

4番・一塁 ボスラー

5番・三塁 板山

6番・左翼 駿太

7番・捕手 宇佐見

8番・投手 松葉

9番・遊撃 土田（Full-Count編集部）