小売電気アドバイザーが警鐘！関東エリアで“割高”な電力会社を実名ランキング
YouTubeチャンネルで人気の小売電気アドバイザー・三浦さんが、「【関東】電気代が高くなる電力会社はどこ？」と題した最新動画を公開。動画では、関東エリアの直近データをもとに、電気代が高くなりやすい電力会社について実名でランキングした。「どこを選ぶと電気代が高くつくのかを知ってないとやばいなと思う」「意外な大手が割高」など独自の視点での解説が注目を集めている。
三浦さんはまず、「注意喚起というほどではないんですが…」と前置きしつつ、「ランキングを作っていて思ったことは、CMなどでよく見る大手もケースによっては高かった」と解説。事実ベースのデータを使い、基本料金・重量料金・再エネ付加金・調達コストを合算し、2025年1～4月の料金を徹底検証した。「実態に近い数字でやってるのでリアルです」と語る。
具体的なランキングによれば、契約容量や使用量の違いによって大きく差が出ることを強調。100kWh（30A契約）ではストエネPEプラン、白熊電力、HTBエナジーが高額で、最安はCDエナジーダイレクトのシングル電気。使用量が増えると、ストエネや楽天エナジーが上位にランクイン。「特定の企業サービスを誹謗中傷する意図はない。あくまで現時点での実数を計算した結果です」と冷静な姿勢も示した。
特に視聴者から名指しで質問が多かった楽天電気の料金については、「楽天ポイントでお得に…と考える人が多いけど、正直、電気そのものは割高。ポイント含めてもそんなに得しない」とバッサリ。ピント電機についても「東京電力の100%子会社だけど、東京エリアはなぜか割高で要注意」と続け、事実ベースで「電力量料金41.13円は高い」と実感を語った。
記事の締めくくりで三浦さんは「ランキング結果はあくまで直近データで月ごとに入れ替わる。キャッシュバック特典が大きいタイミングなら十分“アリ”な場合もあるし、気になる人は公式サイトなどできちんと確認して」と助と呼びかけ、動画を締めくくった。
