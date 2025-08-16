讃岐vs岐阜 スタメン発表
[8.16 J3第23節](ピカスタ)
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 11 エドゥアルド
MF 13 前川大河
MF 24 上野輝人
MF 40 西丸道人
MF 90 後藤優介
FW 88 松本孝平
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
DF 44 林田魁斗
MF 8 森勇人
MF 10 川西翔太
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
FW 22 大野耀平
監督
金鍾成
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 16 西谷亮
MF 23 萩野滉大
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 18 山谷侑士
FW 29 川本梨誉
控え
GK 50 後藤大輝
DF 5 石田崚真
DF 20 加藤慎太郎
DF 26 大串昇平
DF 33 キム・ユゴン
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
FW 9 ドゥドゥ
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
