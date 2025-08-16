[8.16 J3第23節](ピカスタ)

※18:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 3 井林章

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 11 エドゥアルド

MF 13 前川大河

MF 24 上野輝人

MF 40 西丸道人

MF 90 後藤優介

FW 88 松本孝平

控え

GK 1 今村勇介

DF 35 左合修土

DF 44 林田魁斗

MF 8 森勇人

MF 10 川西翔太

MF 14 石倉潤征

MF 17 牧山晃政

MF 33 河上将平

FW 22 大野耀平

監督

金鍾成

[FC岐阜]

先発

GK 1 茂木秀

DF 3 野澤陸

DF 4 甲斐健太郎

DF 22 文仁柱

DF 55 外山凌

MF 16 西谷亮

MF 23 萩野滉大

MF 28 箱崎達也

MF 39 泉澤仁

FW 18 山谷侑士

FW 29 川本梨誉

控え

GK 50 後藤大輝

DF 5 石田崚真

DF 20 加藤慎太郎

DF 26 大串昇平

DF 33 キム・ユゴン

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

FW 9 ドゥドゥ

FW 27 横山智也

監督

石丸清隆