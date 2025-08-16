リバプールがパルマの18歳DFレオーニを獲得「この話を聞いた時、信じられないと思った」
リバプールは15日、パルマのU-19イタリア代表DFジョバンニ・レオーニ(18)を獲得したことを発表した。イギリス『BBC』によると、契約期間は2031年までの6シーズン。移籍金は2600万ポンド(約52億円)にボーナスを加えた金額だという。
レオーニは190cmを超える大型センターバック。セリエCのパドバのアカデミーで育ち、2023年3月に16歳でトップチームデビューを果たした。その後、セリエBのサンプドリアでのプレーを経て、昨年8月にセリエAのパルマへ移籍。昨季はリーグ戦17試合に出場し、1ゴールを記録した。
リバプールで背番号15を着けるレオーニは、クラブ公式サイトを通じて「ここに来られてとても嬉しい。本当に素晴らしい気持ちで、ここにいられることを光栄に思う」と喜びを語っている。
また、「リバプールが自分に興味を示してくれて、とても嬉しかった。この話を聞いた時は『ワオ、信じられない』と思ったよ」と明かし、「新しいチームメイトと一緒にトレーニングで大きく成長し、プレミアリーグやチャンピオンズリーグで結果を出したい」と意気込みを示した。
