オンキヨーは、アニメ「機動戦士ガンダム」コラボレーションモデルのオーバーイヤーヘッドホン「ANIMA AOW03」の予約受付を、2025年9月26日15時まで、同社運営の通販サイト「ONKYO DIRECT」などで行う。

発送は11月下旬〜12月上旬にかけ順次の予定。

ジオンとシャアのエンブレムを左右ハウジングに

同作に登場するジオン公国軍「シャア・アズナブル」専用モデルで、右側のアルミ製ハウジングプレートにジオン公国のイメージモチーフを、左側のアルミ製ハウジングプレートには同キャラクターのエンブレムを配する。

電源オン/オフ、ペアリング時やタップ音など、計15ワードの新規録り下ろし音声ガイダンスを搭載する。

Bluetooth 5.4に準拠し、AAC、aptXに加えaptX Adaptiveに対応。また、ゲームなど低遅延が求められるシーンでは有線入力も可能で、有線/無線に両対応する。専用アプリ「ANIMA Studio」に連動し、音質の変更などのカスタマイズができる。

価格は2万5000円（税および送料込）。

このほか、同キャラクターのエンブレムなどをあしらったヘッドホンポーチ（税込4400円）、アルミ製ヘッドホンスタンド（同2750円）、アクリルスタンド（同1500円）を8月6日に発売した。