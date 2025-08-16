「初日の出フライト」提供メニューも

ANA（全日空）グループの全日空商事が2025年8月12日より、公式通販サイト「ANA ショッピング A-style」などで、「2026年ANAオリジナルおせち」を発売します。航空会社が手掛けるおせちとは、いったいどのようなものなのでしょうか。

【写真】ウマそう！ これが「ANAが作ったおせち」全貌です

同社によると「ANA オリジナルおせち」は毎年完売となるものも多い人気商品とのことで「今回はオリジナリティにさらに磨きをかけ、作り手の思いを込めたオリジナルおせちを9種類取り揃えました」としています。

たとえば旗艦商品である「謹製 迎春おせち三段重(オリジナル小皿付き)」は、ANA の機内食を担当する和食料理長が監。伝統的な和食を中心に、有頭海老艶煮や小鯛笹漬けなどの魚介料理、黒糖焼豚や合鴨和風ローストなどの肉料理を織り交ぜたとのこと。毎年元旦に実施される「初日の出フライト」やビジネスクラスで提供したメニューを含め品目数は49品で、価格は3万3800円(税込、送料込)です。

このほか今回は、ANA オリジナル初の海鮮おせちとなる「『歌津小太郎』海鮮おせち三段重」（3万4580円）、「旅するおせち詰め合わせ」（2万4840円）などがラインナップしています。