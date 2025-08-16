µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»Ê¤¬Æ±³ØÇ¯¡õ¸µÆ±Î½¤ÎÃæÅÄæÆ¤Î°úÂà¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤ß¤·¤¤¡×¡¡¿ÍÊÁ¤äÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡É
µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤¬¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç89Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±³ØÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÅÄæÆÁª¼ê¤Î¸½Ìò°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é2023Ç¯¤ÎÌó2Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢ÃæÅÄÁª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¾®ÎÓÁª¼ê¡£ÃæÅÄÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¸åÇÚ»×¤¤¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁª¼ê¤Ïµð¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤â2017Ç¯³«ºÅ¤ÎWBC¤Ç¶¦Æ®¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¤³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ëÃç´Ö¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤ß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£