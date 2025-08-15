【POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS】 8月23日 発売予定 価格： ぬいぐるみ ：9,900円など

ポケモンセンターは8月23日、新グッズシリーズ「POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS」を発売する。価格はぬいぐるみが9,900円など。ポケモンセンターオンラインは8月21日10時より販売開始となる。

「POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS」は、にょろにょろした細長い特徴を持つポケモンたちにフォーカスしたグッズシリーズ。自由にポージングができるミロカロスやレックウザなどの「ロングにょろにょろぬいぐるみ」や、ミニリュウが取っ手になったマグカップ、ジャローダがいるペンスタンドなどがラインナップされている。

このほか、ギャラドスが「たきのぼり」をしている様子や、ハブネークが「まきつく」様子がプリントされたTシャツなども販売される予定。

【商品ラインナップ（一部）】

まきつくマグカップ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS 2,970円

ペンスタンドフィギュア ジャローダ 3,960円

ぬいぐるみ巾着 カジッチュ 1,430円

スマホスタンドフィギュア シビルドン 3,960円

ロングにょろにょろぬいぐるみ ハクリュー 9,900円

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。