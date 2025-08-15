韓国のファッション誌『W KOREA』の公式Instagramにて、BTSのV（ヴィ）の撮影ビハインドとボイスメッセージが公開された。

【動画】BTS Vの声が心地よいビハインド映像 他、これまでに公開された動画コンテンツ【写真】BTS Vが飾る『W KOREA 2025 Vol.9』カバー

■低音ボイスでささやくBTS V

Vは『W KOREA 2025 Vol.9』のカバーに登場。公式Instagramでは、6種類のカバーと共に、バックの中身を公開する動画など様々なコンテンツが公開中だ。

この度あらたに公開されたのは、撮影を終えたばかりのVのボイスメッセージがのったビハインド映像。Vのささやくようなボイスメッセージによると、グローバルアンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）の2026年春コレクションを纏って行われた今回の撮影は、コレクションショーを見た翌日にパリで行われたようだ。

映像には、真っ赤なジャケットを羽織り、前髪をセンター分けしたVがにっこり笑う姿や一輪の花を口に咥えた姿、唯一のモノクロカバーに起用された、角のようなアクセサリーを頭に突きつける様子がカラーで映される他、キティちゃんのうちわを持ちながら屋外で撮影する姿、バイクにまたがりエンジンをかける姿など、話題となったグリーンヘアでの撮影を含め、撮影の様子がより詳細にうかがえるものになっている。

SNSでは、優しく落ち着きのあるトーンで囁くように話すVの声への反響が大きく、「ソフトな声にとろける」「低音ボイスで囁く甘い声に癒される」「声が最高に良い」「これはずっと聴きたくなる」「テテの甘く囁く声がたまんない」「贅沢すぎて耳福＆眼福」「やっぱりテテの声って最高」「イヤホンで聞くとやばい」「めっちゃ耳心地良い」「顔もかっこいいけど、声もステキなのよ、テテは」「声だけで多幸感」「耳がとろける」などの声が見られる。

■写真：BTS Vが飾る『W KOREA 2025 Vol.9』カバー

■動画：バナナをもぐもぐするBTS V

■動画：ベットにダイブするBTS V