3か月ぶりの実戦マウンドで安定せず

ドジャースの佐々木朗希投手が、14日（日本時間15日）に3Aオクラホマシティの一員として、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦に先発。初回にいきなり2失点を喫するなど2回0/3で6安打を浴びて3失点と、予定していた3イニングを投げ切れず降板。早ければ8月下旬のメジャー復帰に向けて課題が残る内容となった。最速は95.7マイル（約154キロ）で、41球中ストライクは25球と制球も安定しなかった。

初回に先頭打者を歩かせると二盗を決められ、いきなり得点圏に走者を背負う展開に。続くリッターには。94.5マイル（約152.1キロ）のフォーシームを捉えられ、右前適時打を浴び、7球でいきなり失点。さらに2死から再び二盗を許し、ヒウラにも右前適時打を浴びて2点目を失った。後続に安打を浴びて2死一、二塁のピンチを招くも、なんとか2失点で切り抜けた。

2回はバントヒットを許すと、またしても二盗を決められ2死二塁のピンチを背負うも、なんとか無失点に凌いだ。だが、3回は先頭から連打を浴び、無死一、二塁となったところで交代し、継投した2番手が3点目を失った。予定したイニングに届かず2回0/3を6安打、1四球で奪三振はゼロ。3盗塁を決められるという課題も露呈した。

佐々木は8日（同9日）、3度目となる実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。3イニング想定で46球を投げ、最速は97マイル（156.1キロ）だった。5日（同6日）には約3か月ぶりにメディアの取材に応じ、「健康面はもう不安はない」と語っていた。ロバーツ監督も同日、「シンプルにロウキは（もっと）投げないといけない。強度を上げないといけない。打者と対戦して、肘や身体が登板間隔に慣れないといけない」とコメントしていた。

メジャー1年目の今季は8試合で1勝1敗、防御率4.72。右肩インピンジメント症候群で5月13日（同14日）にメジャー初の負傷者リスト（IL）入り。6月20日（同21日）に約20メートルの距離でキャッチボールを開始すると、7月からライブBPで復帰に向けて動き始めていた。（Full-Count編集部）