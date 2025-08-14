17日から新CM「たいせつなもの」編が放映される

ドジャース・大谷翔平投手が出演するセコム株式会社の新CM「たいせつなもの」編が、8月17日から全国で放映される。3月から同社アンバサダーを務める大谷が、自らの「たいせつなもの」をテーマに語っている。また、最後には、「セコム、してますか？」で締めくくっている。

今回のCMは「ホームを全力で守るプロジェクト」の第1弾。壁一面に飾られた写真を前に、大谷が大切な宝物を振り返っている。日常を支える食べ物や道具、仲間との思い出、挑戦を後押しした初めてのグローブ……。その一枚一枚に、大谷が歩んできた軌跡と想いが詰まっている。「ぼくはたいせつなものと生きている」というメッセージで締めくくられ、家庭や人々の安心を守るセコムの姿勢を重ね合わせている。

メイキング映像では、大谷が子どもの頃に大切にしていたものとして「道具はもちろん、夢や目標は常に持っていた」と明かし、真摯に野球と向き合ってきた原点を語った。今では「ワンコや家族」が一番の存在だとし、「帰れば安心できる場所があるからこそ球場でも自分らしくいられる」と語っている。

大谷は2024年2月に真美子夫人との結婚を発表。今年4月には長女が誕生した。初めて家庭を持った昨シーズンを振り返り、大谷は「セキュリティ会社がいることで、自分も家族も安心して過ごせる。それが人生を豊かにする」と話した。

同日からはSNSキャンペーン「#わたしのたいせつなもの」も実施され、X（旧ツイッター）で写真とコメントを投稿すると、抽選でオリジナルキーケースやギフト券が当選する。応募は8月31日まで。プロジェクトは今後も、防犯意識を高めるコンテンツを発信予定。CMはセコム公式YouTube「SECOM TV」や特設サイトでも公開中だ。（Full-Count編集部）