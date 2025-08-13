¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àMF¥Ó¥¹¥Þ¤¬PSGÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡¡¡Öº£²ó¤ÏÅÙ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤ÏÃÙ¹ïÊÊ¤ò»ØÅ¦
ºòµ¨¤ÎEL·è¾¡¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÇË¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï17°Ì¤È»¶¡¹¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢EL¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¥·¡¼¥º¥óCL¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢14Æü¤Ë¤Ïºòµ¨¤ÎCLÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ô¡¦¥Ó¥¹¥Þ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¹¥Þ¤Ïµ¬Î§°ãÈ¿¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¡£²¿ÅÙ¤«ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅÙ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï°¦¾ð¤òÃí¤°¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£(ÃÙ¹ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï)µ¢¹ñ¸å¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£º£¤ÏÊÝÎ±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Øfootball.london¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥¹¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥É¥®¡¢¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¢¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥¼¥Õ¥¹¥Åù¡¹¡£¥¦¥É¥®¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿CF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±¤ÏPSGÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤À¡£